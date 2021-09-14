Таджикистан выразил протест США из-за высказывания Байдена

МИД Таджикистана передал послу США ноту протеста из-за высказывания Байдена о стране.



МИД Таджикистана передал американскому послу Джону Марку Поммершайму ноту протеста из-за слов президента США Джо Байдена о возможном повторении в республике сценария с людьми, цеплявшимися за американский военно-транспортный самолет.



В документе отмечается, что "подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства". Кроме того, Душанбе заинтересован в развитии взаимовыгодных отношений с Вашингтоном "в духе взаимной поддержки и взаимного уважения".



Ранее глава Белого дома выступил в защиту своих действий при выводе войск из Афганистана. Он упомянул один из самых драматичных моментов, когда афганцы, пытаясь покинуть страну, держались за фюзеляжи и шасси взлетающих самолетов и разбивались, падая с высоты.



В связи с эти он упомянул Таджикистан, сказав "если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, — вы получили бы людей, висящих в нише шасси".

