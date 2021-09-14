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KAZ Minerals начинает переговоры о создании ледокола для своих нужд

Просмотров:165 Опубликовано: Сегодня, 18:39
KAZ Minerals начинает переговоры о создании ледокола для своих нужд
Российский атомный ледокол «Вайгач»
Казахстанская компания готовится к возможному дефициту судов на Северном морском пути.

Компания KAZ Minerals совместно с «Росатомом» хочет построить ледокол и три балкера (специализированное судно для перевозки грузов насыпью, навалом). Об этом РБК сообщил совладелец и председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук. Суда понадобятся компании для вывоза меди и золота с месторождения на российской Чукотке. Таким образом компания планирует избежать возможного дефицита транспорта в случае роста грузопотока по Северному морскому пути.

KAZ Minerals реализует проект по добыче меди и золота на Чукотке стоимостью более $8 млрд. Баимское месторождение компания приобрела в 2018 году у Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Ресурсы месторождения оцениваются в 9,9 млн т меди и 16,6 млн унций золота.

Forbes.kz обратился за разъяснениями в KAZ Minerals, однако в пресс-службе сообщили: «Каких то дополнительных комментариев от компании не будет».

KAZ Minerals занимает второе место в рейтинге «50 крупнейших частных компаний Казахстана — 2019» по версии Forbes Kazakhstan. Олег Новачук - №18 рейтинга «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2021».


Источник: forbes.kz
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