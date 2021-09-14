KAZ Minerals начинает переговоры о создании ледокола для своих нужд

Казахстанская компания готовится к возможному дефициту судов на Северном морском пути.



Компания KAZ Minerals совместно с «Росатомом» хочет построить ледокол и три балкера (специализированное судно для перевозки грузов насыпью, навалом). Об этом РБК сообщил совладелец и председатель совета директоров KAZ Minerals Олег Новачук. Суда понадобятся компании для вывоза меди и золота с месторождения на российской Чукотке. Таким образом компания планирует избежать возможного дефицита транспорта в случае роста грузопотока по Северному морскому пути.



KAZ Minerals реализует проект по добыче меди и золота на Чукотке стоимостью более $8 млрд. Баимское месторождение компания приобрела в 2018 году у Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Ресурсы месторождения оцениваются в 9,9 млн т меди и 16,6 млн унций золота.



Forbes.kz обратился за разъяснениями в KAZ Minerals, однако в пресс-службе сообщили: «Каких то дополнительных комментариев от компании не будет».



KAZ Minerals занимает второе место в рейтинге «50 крупнейших частных компаний Казахстана — 2019» по версии Forbes Kazakhstan. Олег Новачук - №18 рейтинга «50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2021».