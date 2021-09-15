Мажилис одобрил в первом чтении поправки о блокировке соцсетей

Голосование в мажилисе парламента. Иллюстративное фото
Мажилис парламента Казахстана в среду одобрил в первом чтении поправки к законодательству «по вопросам защиты прав детей», предусматривающие среди прочего блокировку социальных сетей и мессенджеров в случае отказа их владельцев открывать местные представительства.
Согласно проекту закона, иностранные онлайн-платформы и сервисы обмена мгновенными сообщениями для осуществления деятельности на территории Казахстана должны будут пройти обязательную государственную регистрацию юридического лица и открыть свой филиал. При этом руководителем филиала может быть только лицо, имеющее гражданство Казахстана.
По истечении шести месяцев после введения в действие поправок, в случае если иностранная онлайн-платформа или сервис обмена мгновенными сообщениями не проводят процедуру обязательной государственной регистрации юридического лица или учетную регистрацию филиала (представительства), деятельность данных ресурсов в Казахстане ограничивается.
Документ также содержит пункт, обязывающий руководителя филиала (представительства) принимать меры к удалению информации, нарушающей требования законов Казахстана, либо ограничению доступа к ней на территории страны в течение суток после получения предписания, представления или решения от уполномоченного органа.
Сайт «Vласть» обращает внимание на то, что инициаторы поправок — депутаты партии власти Динара Закиева и Айдос Сарым — в ходе обсуждения документа в среду обошли стороной формулировки по блокировке и пытались сделать акцент на защиту детей. Депутаты свою позицию объясняют борьбой с травлей в Сети. Как отмечает издание, депутаты предложили дополнить статью 41-1 закона «О связи» дополнительными подпунктами по изменению порядка блокировки интернет-ресурсов. Если раньше это делалось по решению суда, то теперь — по решению уполномоченного органа. Действующими правилами к нарушающей законодательство отнесена и информация с призывом к участию в несанкционированных публичных акциях.
Международные правозащитные организации отмечают, что в Казахстане нередко прибегают к блокировкам социальных сетей и ограничению доступа к ним. В рейтинге состояния свободы интернета в странах мира, составляемом ежегодно организацией Freedom House, Казахстан отнесен к «несвободным» странам. По данным Freedom House, по приблизительным оценкам за 2020 год, на территории Казахстана по разным причинам может быть заблокировано более 30 тысяч различных интернет-ресурсов. Их список официально не публикуется.
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