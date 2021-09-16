В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 413. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки увеличилось на 92 человека, в Актюбинской области - на 90, а в Карагандинской области сразу на 123 человека. Меньше всего заболевших выявлено в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 3343 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 339, в городе Алматы – 704, в городе Шымкенте – 122, в Акмолинской области – 178, в Актюбинской области – 240, в Алматинской области – 278, в Атырауской области – 96, в ВКО – 136, в Жамбылской области – 69, в ЗКО – 122, в Карагандинской области – 463, в Костанайской области – 142, в Кызылординской области – 77, в Мангистауской области – 57, в Павлодарской области – 195, в СКО – 80, в Туркестанской области – 45.
Всего в стране подтвержден 851 661 случай. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 4548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 452, в городе Алматы - 1006, в городе Шымкенте - 47, в Акмолинской области - 246, в Актюбинской области - 548, в Алматинской области - 595, в Атырауской области - 62, в ВКО - 257, в Жамбылской области - 54, в ЗКО - 134, в Карагандинской области - 272, в Костанайской области - 163, в Кызылординской области – 115, в Мангыстауской области - 235, в Павлодарской области - 257, в СКО - 24, в Туркестанской области - 81.
Всего в стране выздоровело 775 106 человек от COVID-19.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.