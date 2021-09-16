В Казахстане увеличился суточный прирост больных COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 15 сентября 2021 года. Число заболевших по сравнению со статистикой предыдущего дня увеличилось сразу на 413. К примеру, в Алматы число заразившихся за сутки увеличилось на 92 человека, в Актюбинской области - на 90, а в Карагандинской области сразу на 123 человека. Меньше всего заболевших выявлено в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 3343 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 339,

в городе Алматы – 704,

в городе Шымкенте – 122,

в Акмолинской области – 178,

в Актюбинской области – 240,

в Алматинской области – 278,

в Атырауской области – 96,

в ВКО – 136,

в Жамбылской области – 69,

в ЗКО – 122,

в Карагандинской области – 463,

в Костанайской области – 142,

в Кызылординской области – 77,

в Мангистауской области – 57,

в Павлодарской области – 195,

в СКО – 80,

в Туркестанской области – 45.



Всего в стране подтвержден 851 661 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 4548 человек выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 452,

в городе Алматы - 1006,

в городе Шымкенте - 47,

в Акмолинской области - 246,

в Актюбинской области - 548,

в Алматинской области - 595,

в Атырауской области - 62,

в ВКО - 257,

в Жамбылской области - 54,

в ЗКО - 134,

в Карагандинской области - 272,

в Костанайской области - 163,

в Кызылординской области – 115,

в Мангыстауской области - 235,

в Павлодарской области - 257,

в СКО - 24,

в Туркестанской области - 81.



Всего в стране выздоровело 775 106 человек от COVID-19.