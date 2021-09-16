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Военнослужащий разбился в Казахстане во время прыжка с парашютом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:44
Военнослужащий разбился в Казахстане во время прыжка с парашютом
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 16 сен — Sputnik. Министерство обороны Казахстана сообщило о гибели военнослужащего.

ЧП произошло 14 сентября в Алматинской области.

"При совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных сил, офицер в воинском звании "капитан", 1990 года рождения", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.

Остальные личные данные погибшего по просьбе родственников не разглашаются.

Ранее он совершил около 50 прыжков с парашютом, входил в состав нештатной спасательной парашютно-десантной группы.

Причины и обстоятельства гибели выясняются.

Руководство министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выразили соболезнования родным и близким погибшего. Ведомство окажет помощь семье военнослужащего.


Источник: sputniknews.kz
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