Военнослужащий разбился в Казахстане во время прыжка с парашютом

НУР-СУЛТАН, 16 сен — Sputnik. Министерство обороны Казахстана сообщило о гибели военнослужащего.
ЧП произошло 14 сентября в Алматинской области.
"При совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных сил, офицер в воинском звании "капитан", 1990 года рождения", - уточнили в пресс-службе оборонного ведомства.
Остальные личные данные погибшего по просьбе родственников не разглашаются.
Ранее он совершил около 50 прыжков с парашютом, входил в состав нештатной спасательной парашютно-десантной группы.
Причины и обстоятельства гибели выясняются.
Руководство министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выразили соболезнования родным и близким погибшего. Ведомство окажет помощь семье военнослужащего.
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