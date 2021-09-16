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Афганские казахи и ненастоящие кандасы: кто «вернется» в Казахстан?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Афганские казахи и ненастоящие кандасы: кто «вернется» в Казахстан?
Иллюстративное фото
После взятия «Талибаном*» (запрещен. организация) власти в Кабуле и установления контроля над большой частью территории #Афганистан'а глава Казахстана поручил МИД Республики проработать вопрос возвращения этнических казахов из Афганистана. По сути, речь идет не о новой акции по эвакуации, а о продолжении старой, но с новым медийным размахом и не вполне понятными перспективами.

Настоящий казах

Дело в том, что кампания по приему репатриантов (этнических казахов) не прекращалась с 1991 года. За этот период в страну прибыло более 1,076 млн. человек, из Афганистана – менее 2 % от общей численности.

Сейчас Министерство иностранных дел Казахстана озвучило примерное количество потенциальных репатриантов – 15 семей, около 200 человек. Это те «этнические казахи», с представителем которых МИД РК поддерживает коммуникации.

Термин закавычен из тех соображений, что доказать этническую принадлежность того или иного афганца может только хорошо знающий его человек. Документальных же доказательств в большинстве случаев предоставить невозможно, либо жн любой документ будет вызывать сомнения. Самый простой способ верификации – лингвистический. Казахский язык более-менее архаичен, и на протяжении десятилетий и даже сотни лет не претерпел сильных изменений.

Однако очевидцы, общавшиеся с теми, кто намерен приехать в Казахстан, предполагают, что это не казахи. Многие говорили на дари. Своего ру (рода), никто из них не знает, но при этом пишут, что они – кожа – то есть, не относящиеся ни к одному из жузов. В то время как афганские казахи и узбеки знают свою родословную до седьмого колена.

На 2011 год 42% населения Афганистана составляли пуштуны, 27% –таджики, 9% – узбеки, 9% – хазарейцы, 4% – аймаки, 3% – туркмены, 2% – белуджи и 4% – другие (казахи, кыргызы и др.) этнические группы. Число афганцев тюркского происхождения, которые составляют 16-18% от общей численности населения, превысило 6 миллионов.

Если это не казахи, то зачем они едут в Казахстан?

Мотивов для миграции может быть, как минимум, два. Первый – житейский, связан с очевидной стабильностью Казахстана в сравнении с Афганистаном. Но тогда с чего вдруг засобирались?

Ведь «Талибан»* и в прежние годы брал под контроль целые регионы страны. В том числе и северные, где больше всего выходцев с территории бывших советских республик. Это вызывает подозрения, и их развеять – дело компетентных органов. В прежние годы казахстанские СМИ неоднократно писали о том, что некие афганцы пытались выдавать себя за казахов, чтобы получить либо статус репатрианта, либо просто гражданство РК.

Понятное дело, что в Афганистане можно было бы приобрести как «стингер», так и архивную справку, содержащую данные по генеалогии человека вплоть до XIX века. Предоставят претенденты такую справку или нет – неизвестно.

Интересно, что в 2013 году СМИ сообщали, что перед президентскими выборами в Афганистане прошла кампания по выдаче биометрических удостоверений личности, где на самом пластике в качестве национальности обозначено «Афганец», а на смарт-чипе указывалась этническая принадлежность. Возможно, среди желающих уехать в Казахстан есть и те, кто получил такой документ. Однако не факт, что он будет предоставлен для идентификации владельца.

Понять можно и мотивы «Талибана»*, демонстрирующего добрую волю и выпускающего всех, желающих уехать – вплоть до маршала Дустума. Захватившей власть организации нужно лояльное население и возможность показать свою цивилизованность в глазах других стран. А нелояльные – пусть едут.

Простота получения статуса переселенца (ранее оралман, то есть репатриант, теперь – қандас, то есть соплеменник), зафиксированная в законодательстве Казахстана, подкупает. Нужно просто сказать, что ты и члены твоей семьи – казахи.

В законе обозначено: «Национальность претендентов, ходатайствующих о присвоении статуса кандаса и (или) включении в региональную квоту приема кандасов, а также получении разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан до въезда на территорию Республики Казахстан, устанавливается на основании записи в документах, удостоверяющих личность, при отсутствии такой записи – на основании других документов, подтверждающих национальность претендентов».

Помимо кандасов есть еще просто иммигранты. Их, возможно, гораздо больше. Так, за первый квартал этого года в Казахстан въехали 57 граждан Афганистана (34 афганца по национальной принадлежности). За 30 лет независимости таких людей могут быть тысячи.

Зачем же столько шума из рядового в общем-то процесса принятия в гражданство соплеменников? Тут может быть две версии.

Первая – медийный эффект направлен на США, которые убеждают республики Центральной Азии принять беженцев, сотрудничавших с прежней афганской властью. Теперь Казахстан может ответить на давление из США в том ключе, что и так принимает беженцев по своим программам – куда больше?

Вторая версия – желание сгладить кампанию по приему афганских граждан в глазах казахстанцев, негативно относящихся к чужакам. В частности, в СМИ уже прошли публикации о том, что в ряде регионов страны готовят помещения, где разместят беженцев.

Свидетельство очевидца

По рассказам человека, бывшего на территории Афганистана несколько лет назад, можно нарисовать некую картину, касающуюся казахов и тюркоязычных этносов в этой стране.

Так, в афганском Мазари-Шарифе местные жители сообщали, что в городе живут около восьми семей казахов. В Пули-Хумри (еще один северный город Афганистана) встретилась одна казахская семья, впрочем, неплохо обустроившаяся. Представитель этой семьи являлся хозяином большой частной клиники, а остальная родня переехала в Южно-Казахстанскую область.

В Кундузе (город на севере Афганистана) довелось встретить семьи двух братьев, которые держали крупный «Toyota-центр». То есть, по редким встречам с местными казахами можно сделать вывод, что все они «упакованные», там нет бродяг.

В Имам Сахибе, другом городе провинции Кундуз, на границе, южнее реки Пяндж, тоже предположительно есть несколько десятков семей, которые живут там вперемешку с узбеками.

Если говорить о тех, кто уже переехал именно в Казахстан, то у них целые аулы на юге страны, а также в западных казахстанских регионах. То есть переехавших репатриантов в Казахстане могут быть десятки тысяч.

Тюркские мигранты из Афганистана часто утверждают, что менталитет «коренного населения» им не подходит, с ним сложно ужиться. Поэтому за последние несколько десятилетий многие выезжали либо на историческую родину, либо туда, где более комфортная среда.

Что характерно, у репатриантов из Афганистана коммерческая жилка мощнее, чем у жителей Казахстана, поэтому они быстро адаптируются, налаживают бизнес.

Возвращенцы – разносчики радикализма?

Актуальным для Казахстан остается вопрос о казахах, которые по разным причинам уехали в Афганистан и другие «горячие точки». Среди них и салафиты, и участники вооруженных формирований. Насколько казахи, проживающие на этих территориях, могли проникнуться идеями организаций Исламского движения Узбекистана*, Партии исламского возрождения Таджикистана* и т.д.?

Тюрки – часть непуштунского населения Афганистана. Персоязычные и тюркские этносы в стране имеют тесные взаимоотношения. В пользу такого симбиоза говорит и то, что в период, когда несколько лет назад «Талибан»* контролировал Кундуз, бизнес местных казахов никто не трогал. В рядах самого движения тюрков тоже достаточно: и узбекская оппозиция, и туркмены, и казахи.

По всей видимости, казахских соотечественников в Афганистане действительно осталось немного. В течение более полувека нестабильности в стране казахи покидали Афганистан. В итоге реальный процент тех, кто осели в РК – невелик. Судя по тем, кто приехал в РК, афганские казахи жили оседло в городах и имели тесные взаимоотношения с носителями языков тюркской группы. Большинство – достаточно стабильные в экономическом плане люди. Потому и смогли эмигрировать семьями, а затем обустроиться на новом месте.

Тюркоязычные афганцы могут себя выдавать за казахов, что и происходило в ряде случаев. Конечно, если некоторые афганские узбеки станут «казахами» – ничего плохого, но вопрос в том, насколько эффективна может быть на месте работа по выявлению нежелательных элементов из числа прибывающих на территорию страны афганцев.

*террористические и экстремистские организации, запрещенные на территории РФ и стран Центральной Азии.


Источник: ia-centr.ru
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