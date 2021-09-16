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«Мало платил за работу»: чабаны задушили начальника

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 14:07
«Мало платил за работу»: чабаны задушили начальника
Фото: ДП Алматинской области
Пенсионера убили и оставили его тело в поле, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили вечером девятого сентября. Погибшим оказался 65-летний житель Илийского района. Его супруга рассказала, что он выехал с чабаном и его напарником в Жаркент.

- Оперуполномоченные Туралыев и Сейтжан возле села Коныролен задержали идущего по дороге подозрительного пьяного мужчину. Сфотографировав его, предъявили на опознание жене убитого. Женщина узнала в нём чабана, с которым уехал погибший. Задержанный признался в убийстве и рассказал, что возвращаясь обратно со вторым чабаном, они втроём пили водку. У села произошёл конфликт на почве того, что погибший мало платил за работу, и они вдвоём с напарником задушили хозяина, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Мужчины забрали телефон и деньги начальника, оставили его тело в поле и уехали на автомобиле убитого. На украденное они купили алкоголь. Возле села Коныролен автомобиль сломался.

Второй подозреваемый остался спать в автомобиле, где его и задержали.

- Оба подозреваемых взяты под стражу. Как оказалось один из них ранее неоднократно судим за грабежи и кражи чужого имущества, в том числе за скотокрадство. Второй состоял на учёте как алкоголик и семейный дебошир. В ходе досудебного расследования произведена переквалификация дела на убийство, совершенное группой лиц, - сообщили в ведомстве.


Источник: mgorod.kz
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