Пункт о добровольном согласии на вакцинацию объяснили в Минздраве

В Казнете распространяется теория о том, что подписывать пункт о добровольном согласии перед вакцинацией необходимо якобы из-за того, что за качество вводимых препаратов никто не несет ответственности. В Министерстве здравоохранения эту информацию опровергли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.



В социальных сетях в комментариях под различными публикациями о вакцинах против коронавируса пользователи стали выражать обеспокоенность по поводу необходимости подписывать пункт о добровольном согласии на вакцинацию.



"Уровень доверия очень низкий, потому что заставляют подписывать документы на добровольную вакцинацию, и никто не несет ответственность, если что-то пойдет не так. Я каждый год делаю прививки от гриппа, но таких документов никогда не подписывала", - пишут пользователи.



В Минздраве в свою очередь отметили, что соответствующий пункт необходимо подписывать перед получением любой вакцины.



"Информация о том, что информированное добровольное согласие требуется лишь перед получением вакцины против коронавируса, не соответствует действительности. Пациенту необходимо подписывать документ перед получением любой вакцины. Об этом сказано в Приложении 2 к постановлению правительства Казахстана от 24 сентября 2020 года "Правила проведения обязательных профилактических прививок в рамках гарантированного объема медицинской помощи", - рассказали в министерстве.



В ведомстве также напомнили, что безопасность вакцин против СOVID-19, используемых в Казахстане, подтверждается их успешными клиническими исследованиями.



На вопрос о том, кто несет ответственность за хранение, транспортировку и введение вакцин пациентам, в Министерстве здравоохранения пояснили, что в рамках договора "СК-Фармации" с производителями вакцин определены зоны ответственности за соблюдение температурного режима при хранении вакцины и соблюдения "холодовой цепи" при ее транспортировке.



"Ответственность за транспортировку вакцин несет ТОО "СК-Фармация", ответственность за хранение на складах и транспортировку внутри региона - Управление здравоохранения, хранение в кабинетах вакцинации - медицинская организация", - сообщили в ведомстве.



Ранее эксперты развеяли фейк о смертельной болезни вакцинированных. Фейковое сообщение рассылалось в мессенджере Telegram. Из него следовало, что в крови привитых людей немецкие ученые якобы обнаружили некий "эффект руло".