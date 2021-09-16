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Пункт о добровольном согласии на вакцинацию объяснили в Минздраве

Просмотров:335 Опубликовано: Сегодня, 15:13
Пункт о добровольном согласии на вакцинацию объяснили в Минздраве
Фото из открытых источников
В Казнете распространяется теория о том, что подписывать пункт о добровольном согласии перед вакцинацией необходимо якобы из-за того, что за качество вводимых препаратов никто не несет ответственности. В Министерстве здравоохранения эту информацию опровергли, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

В социальных сетях в комментариях под различными публикациями о вакцинах против коронавируса пользователи стали выражать обеспокоенность по поводу необходимости подписывать пункт о добровольном согласии на вакцинацию.

"Уровень доверия очень низкий, потому что заставляют подписывать документы на добровольную вакцинацию, и никто не несет ответственность, если что-то пойдет не так. Я каждый год делаю прививки от гриппа, но таких документов никогда не подписывала", - пишут пользователи.

В Минздраве в свою очередь отметили, что соответствующий пункт необходимо подписывать перед получением любой вакцины.

"Информация о том, что информированное добровольное согласие требуется лишь перед получением вакцины против коронавируса, не соответствует действительности. Пациенту необходимо подписывать документ перед получением любой вакцины. Об этом сказано в Приложении 2 к постановлению правительства Казахстана от 24 сентября 2020 года "Правила проведения обязательных профилактических прививок в рамках гарантированного объема медицинской помощи", - рассказали в министерстве.

В ведомстве также напомнили, что безопасность вакцин против СOVID-19, используемых в Казахстане, подтверждается их успешными клиническими исследованиями.

На вопрос о том, кто несет ответственность за хранение, транспортировку и введение вакцин пациентам, в Министерстве здравоохранения пояснили, что в рамках договора "СК-Фармации" с производителями вакцин определены зоны ответственности за соблюдение температурного режима при хранении вакцины и соблюдения "холодовой цепи" при ее транспортировке.

"Ответственность за транспортировку вакцин несет ТОО "СК-Фармация", ответственность за хранение на складах и транспортировку внутри региона - Управление здравоохранения, хранение в кабинетах вакцинации - медицинская организация", - сообщили в ведомстве.

Ранее эксперты развеяли фейк о смертельной болезни вакцинированных. Фейковое сообщение рассылалось в мессенджере Telegram. Из него следовало, что в крови привитых людей немецкие ученые якобы обнаружили некий "эффект руло".


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:51
кто несет ответственность за хранение, транспортировку и введение вакцин пациентам

Ответственность за транспортировку вакцин несет ТОО "СК-Фармация", ответственность за хранение на складах и транспортировку внутри региона - Управление здравоохранения, хранение в кабинетах вакцинации - медицинская организация", - сообщили в ведомстве.

не увидел ответа на вопрос об ответственности за введение вакцины
 
 

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