Взять под стражу: суд отменил оправдательный приговор экс-главе "СК-Фармации"

Апелляционная коллегия в Нур-Султане отменила оправдательный приговор бывшему главе "СК-Фармации" Берику Шарипу. Об этом говорится в сообщении столичного суда, передает Tengrinews.kz.



"Судебная коллегия признала необоснованными выводы суда первой инстанции и признала Шәріп виновным в злоупотреблении служебным положением и незаконном хранении оружия. Суд признал отягчающим обстоятельством совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.



В связи с чем Шәріп осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с немедленным взятием под стражу. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - говорится в сообщении.



Как добавили в суде, поскольку денежные средства поставщиком возвращены, иск о возмещении ущерба не предъявлен. По закону (статья 46 Уголовного кодекса) осужденные за злоупотребление полномочиями лица отбывают лишение свободы в учреждении системы минимальной безопасности.



Суд установил, что экс-председатель правления ТОО "СК-Фармация" необоснованно отклонил коммерческие предложения других поставщиков одноразовых защитных костюмов, у которых были выгодные условия поставки: полная комплектация средств индивидуальной защиты и низкая цена. Причиной отклонения предложений указал отсутствие разрешения на разовый ввоз.



"После этого Шәріп Б. изменил техническую спецификацию, исключив требование о наличии такого разрешения. Затем без создания тендерной комиссии единолично принял решение и заключил договор с другим ТОО. При этом у данного ТОО разрешение на разовый ввоз СИЗ также отсутствовало. Кроме того, ТОО предлагало поставлять СИЗ в неполной комплектации (без перчаток, очков и другого). На основании договора поставщику были перечислены предусмотренные денежные средства. Однако защитные костюмы на территорию РК не были завезены. Это привело к дефициту одноразовых костюмов защиты и массовому заражению медработников короновирусом", - добавили в суде.



О задержании бывшего председателя правления ТОО "СК-Фармация" Берика Шарипа стало известно в августе 2020 года.



Берика Шарипа обвиняли по двум статьям:



- 361, часть 4, пункт 3 УК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия";

- 287, часть 2 УК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".



По первой статье Шарипа обвиняли в заражении коронавирусом более двух тысяч медицинских работников в апреле-мае 2020 года. По версии обвинения, врачи заражались из-за нехватки средств индивидуальной защиты.



По второй статье Шарип обвинялся в незаконном хранении бесствольного пистолета самообороны огнестрельной модели МР-461 "Стражник", калибр 18х45, а также патронов травматического действия к пистолету. Оружие обнаружили в квартире Шарипа в ходе обыска 6 августа 2020 года.



4 августа 2021 года суд первой инстанции постановил освободить Берика Шарипа из-под стражи и назначить штраф. Тогда его признали невиновным в злоупотреблении должностных полномочий и оправдали за отсутствием в его действиях состава преступления. При этом Шарип был признан виновным в незаконном хранении оружия.



По делу Шарипа в суде выступали в качестве свидетелей в том числе глава Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, бывший министр здравоохранения, находящийся под домашним арестом, Елжан Биртанов.