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Токаев высказался о размещении афганских беженцев

Просмотров:417 Опубликовано: Сегодня, 18:11
Токаев высказался о размещении афганских беженцев
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин (в режиме видео-конференц-связи), президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.

Сообщается, что главы государств обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, а также по вопросам международной и региональной безопасности, подвели итоги реализации приоритетных направлений деятельности организации в 2021 году, определили планы на предстоящий период.

Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи в узком формате проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным вопросам взаимодействия государств-участников.

"На августовской внеочередной сессии Совета коллективной безопасности мы подробно обсудили вызовы и угрозы в связи с кардинально изменившейся ситуацией в Афганистане. Казахстан поддерживает высказанные на этой встрече подходы и предложения сторон. Готовы предметно работать над их реализацией. Считаем своевременной инициативу таджикской стороны по формированию при Объединенном штабе Оперативной мониторинговой группы. Это необходимо для организации взаимодействия компетентных органов государств - членов ОДКБ в целях отслеживания обстановки в Афганистане. Разделяем мнения партнеров о необходимости усиления работы по выявлению и нейтрализации террористических ячеек в наших странах, а также по противодействию пропаганде экстремизма и терроризма. Считаем необходимым оказать всемерное содействие укреплению таджикской границы, которая является южным рубежом и своеобразным "поясом безопасности" ОДКБ", - сказал Президент Казахстана.

Отмечается, что Глава государства поддержал общую позицию ОДКБ о неприемлемости размещения афганских беженцев и иностранных военных баз на территории наших стран. Он сообщил, что, исходя из гуманитарных соображений и важности оказания международной помощи афганскому народу, в городе Алматы на временной основе размещен персонал полевых миссий системы ООН в Афганистане.

"По нашим наблюдениям, обстановка в Афганистане развивается в сторону серьезной дестабилизации, чреватой гражданской войной. Сформировано новое временное правительство. Его состав и его намерения получили разные оценки в мире. Образование новой талибской администрации, конечно, не означает, что в Афганистане наступило спокойствие и будут созданы необходимые условия для экономического развития. Здесь мы видим подводные камни", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с развитием ситуации в Афганистане. По его мнению, социально-экономическая обстановка в этой стране движется в сторону гуманитарного кризиса.

"Считаю важным по возможности восстановить сложившиеся региональные торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном. Полагаю необходимым продолжить плотное наблюдение за деятельностью новых властей для выработки долгосрочной стратегической линии в отношении Афганистана. Наш базовый ориентир - ожидаемые решения Совета Безопасности ООН, которых Казахстан намерен твердо придерживаться", - отметил Глава государства.

Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в ООН Казахстан намерен взаимодействовать с Россией, постоянным членом Совета Безопасности, и другими партнерами по ОДКБ.

"Предлагаю принять конкретные меры по координации действий и обеспечению взаимодействия в отношениях с новой афганской властью. Наш очевидный приоритет - выполнение новыми афганскими властями их обязательств по недопущению расползания угрозы терроризма в прилегающие страны и регионы. Это же касается наркотрафика и нелегальной миграции, борьба с которыми требует коллективной воли всех вовлеченных сторон", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем он отметил и позитивные сдвиги в мировой геополитике.

"Главный из них - это встреча президентов России и США в Женеве, итогом которой стала крайне важная договоренность по вопросам сохранения стратегического баланса между двумя крупнейшими ядерными державами. В рамках ОДКБ мы уже выразили политическую поддержку продлению Договора между Россией и США о стратегических наступательных вооружениях", - сказал Глава государства.

В ходе заседания Казахстан поддержал принятие трех международных соглашений - по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи, о материально-техническом и медицинском обеспечении войск ОДКБ, а также Протокола к Соглашению о миротворческой деятельности.

"Все они имеют большое значение, прошли глубокую проработку, в них учтены позиции сторон. Мы поддерживаем их подписание. В реализацию моего предложения, высказанного на декабрьской сессии, мы принимаем решение о спецпредставителе генерального секретаря по миротворчеству. Признателен всем партнерам за поддержку. Уверен, что создание такого института придаст дополнительный импульс работе нашей организации", - подчеркнул Токаев.

Он также выразил благодарность российской стороне за поддержку его предложения о создании Международного агентства по биологической безопасности под эгидой ООН. Касым-Жомарт Токаев призвал всех партнеров поддержать Казахстан в продвижении этой инициативы в ООН.

Завершая свое выступление, руководитель казахстанской делегации поблагодарил Эмомали Рахмона за успешное председательство в ОДКБ, а также выразил готовность к активному сотрудничеству с армянскими коллегами, к которым переходит председательство в организации.

По итогам саммита лидеры государств - членов ОДКБ приняли декларацию Совета коллективной безопасности. Как подчеркнул Президент Казахстана, это важный ориентир нашей общей работы и ясный сигнал мировому сообществу.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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 camel (Посетители) Сегодня, 22:24
"Считаю важным по возможности восстановить сложившиеся региональные торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном."

Замечание не по теме: Высший пилотаж словоблудия дипломатов: "Восстановить" можно что-то разрушенное, "Сложившееся" можно далее поддерживать.

То же не по теме, случайно вспомнилось: Так он же на этом скачке расколется, редиска, при первом же шухере! Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности.

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
 

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