Чем опасны смартфоны для спящего человека

НУР-СУЛТАН, 16 сен — Sputnik. Смартфоны необходимо держать подальше от головы, особенно по ночам, об этом рассказал директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев.



По его словам, вред от излучений до конца еще не изучен.



"Общее правило – не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра. Большинство приборов сертифицируются на предмет воздействия на человека на расстоянии полуметра. На этом расстоянии влияние небольшое. И обязательно заведите беспроводные наушники, опять же, чтобы не держать устройство около головы. В таком случае можно держать телефон хоть на столе, если вы много разговариваете: телефон вас уже не облучает, вас облучает наушник, но это облучение никакого вреда организму не принесет", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.



Бывают случаи, когда излучение телефона усиливается, тогда его нужно убирать еще дальше от головы, продолжил он.



"Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, например, в деревне, на даче, то телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение. Это нужно учитывать. В таких случаях его лучше убрать от головы подальше. То есть нужно поглядывать на уровень связи, когда ложитесь спать", – посоветовал Антон Ястребцев.



Эксперт также напомнил, что людям с кардиостимуляторами особенно важно не держать телефон слишком близко к себе, чтобы гаджет не провоцировал электромагнитные помехи.