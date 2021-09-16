Козел и петух спасают курицу от ястреба

Хищник поспешно ретировался. Камера наблюдения, установленная на одной из ферм в Нидерландах, запечатлела удивительную сцену. На молодую курочку, прогуливавшуюся по траве, стремительно налетел ястреб-тетеревятник. Это самый крупный вид рода ястребов. Самцы могут весить более килограмма, их длина в среднем составляет 55 см, размах крыльев варьирует в пределах 98–104 см. При полете и особенно во время охоты они развивают скорость до 61 км/ч. Курица практически не имела шансов выжить, и ее перья уже разлетались по полянке, как вдруг ей на помощь пришел петух, и к нему сразу же присоединился козел по кличке Бруин (Bruin).
Петух клевал обидчика, козел бодал его, и ястреб выпустил жертву из своих когтей. Та убежала, а разъяренные спасители были готовы биться до конца. Хищник понял, что силы не равны, и тоже поспешил покинуть поле битвы. Спасенная курица получила всего пару легких ранений, и спустя несколько дней уже полностью поправилась.
Владелец фермы, 59-летний Яап Битс (Jaap Beets) говорит, что за семь лет, в течение которых он здесь живет, это третье нападение диких птиц: в двух случаях охотился тетеревятник, и в одном — сарыч. И каждый раз кто-то из его питомцев принимал на себя линию обороны: в прошлом это были не только козы, но и индейки.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.