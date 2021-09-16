"Ворота отлетели на проезжую часть": мощный взрыв произошел в подвале дома в Костанае

Взрыв прогремел в подвале частного дома в Костанае, двое пострадавших доставлены в реанимацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказали очевидцы, ударная волна была такой силы, что ворота отбросило на проезжую часть. Услышав взрыв, находившиеся неподалеку люди бросились на помощь."Мы сидели на работе, услышали громкий хлопок - взрыв в соседнем доме. Побежали. Смотрим - люди заживо горят, начали вытаскивать их из огня. Один не сильно обожженный был, второго мы тушили, одежды не было на нем, кожа слазила. Третий лежал в подвале; я так понимаю, взрыв там и произошел, в гараже есть подвал. Его завалило там, и начался пожар, дым валил и невозможно залезть было. Что произошло - неизвестно, но так взорвалось, что ворота отлетели в машину на проезжей части", - рассказал очевидец Александр Яшков.Потом, по словам очевидца, мужчину из-под завалов достали спасатели. Всех троих пострадавших доставили в Костанайскую городскую больницу."Предварительно - взрыв газового баллона. У мужчины 1995 года рождения ожог 3 степени, поражено 80 процентов тела, у другого пострадавшего 1984 года рождения - 35 процентов. Оба в реанимации. Третий мужчина с ожогами головы и лица от госпитализации отказался", - сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области.