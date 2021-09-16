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"Ворота отлетели на проезжую часть": мощный взрыв произошел в подвале дома в Костанае

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:16
"Ворота отлетели на проезжую часть": мощный взрыв произошел в подвале дома в Костанае
Фото: Tengrinews.kz
Взрыв прогремел в подвале частного дома в Костанае, двое пострадавших доставлены в реанимацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как рассказали очевидцы, ударная волна была такой силы, что ворота отбросило на проезжую часть. Услышав взрыв, находившиеся неподалеку люди бросились на помощь.

"Мы сидели на работе, услышали громкий хлопок - взрыв в соседнем доме. Побежали. Смотрим - люди заживо горят, начали вытаскивать их из огня. Один не сильно обожженный был, второго мы тушили, одежды не было на нем, кожа слазила. Третий лежал в подвале; я так понимаю, взрыв там и произошел, в гараже есть подвал. Его завалило там, и начался пожар, дым валил и невозможно залезть было. Что произошло - неизвестно, но так взорвалось, что ворота отлетели в машину на проезжей части", - рассказал очевидец Александр Яшков.

"Ворота отлетели на проезжую часть": мощный взрыв произошел в подвале дома в Костанае


Потом, по словам очевидца, мужчину из-под завалов достали спасатели. Всех троих пострадавших доставили в Костанайскую городскую больницу.

"Предварительно - взрыв газового баллона. У мужчины 1995 года рождения ожог 3 степени, поражено 80 процентов тела, у другого пострадавшего 1984 года рождения - 35 процентов. Оба в реанимации. Третий мужчина с ожогами головы и лица от госпитализации отказался", - сообщает пресс-служба Управления здравоохранения Костанайской области.


Источник: Tengrinews.kz
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