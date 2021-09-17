Показатели заболеваемости коронавирусом снизились за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 3 081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В предыдущие сутки сообщалось о 3 344 заболевших коронавирусом казахстанцах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 854 742 случая, из них за сутки:



в Нур-Султане – 338,

в Алматы – 651,

в Шымкенте – 102,

в Акмолинской области – 170,

в Актюбинской области – 224,

в Алматинской области – 252,

в Атырауской области – 98,

в ВКО – 114,

в Жамбылской области – 71,

в ЗКО – 103,

в Карагандинской области – 392,

в Костанайской области – 140,

в Кызылординской области – 64,

в Мангистауской области – 40,

в Павлодарской области – 198,

в СКО – 72,

в Туркестанской области – 52.



Еще 4 763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:



в Нур-Султане - 514,

в Алматы - 1053,

в Шымкенте - 64,

в Акмолинской области - 248,

в Актюбинской области - 582,

в Алматинской области - 509,

в Атырауской области - 458,

в ВКО - 123,

в Жамбылской области - 37,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 319,

в Костанайской области - 117,

в Кызылординской области – 63,

в Мангыстауской области - 183,

в Павлодарской области - 411,

в СКО - 33,

в Туркестанской области - 29.



Всего в стране с марта 2020 года от COVID-19 выздоровели 779 869 человек.