Показатели заболеваемости коронавирусом снизились за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 3 081 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. В предыдущие сутки сообщалось о 3 344 заболевших коронавирусом казахстанцах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
Всего в стране подтверждено 854 742 случая, из них за сутки:
в Нур-Султане – 338, в Алматы – 651, в Шымкенте – 102, в Акмолинской области – 170, в Актюбинской области – 224, в Алматинской области – 252, в Атырауской области – 98, в ВКО – 114, в Жамбылской области – 71, в ЗКО – 103, в Карагандинской области – 392, в Костанайской области – 140, в Кызылординской области – 64, в Мангистауской области – 40, в Павлодарской области – 198, в СКО – 72, в Туркестанской области – 52.
Еще 4 763 человека выздоровели от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане - 514, в Алматы - 1053, в Шымкенте - 64, в Акмолинской области - 248, в Актюбинской области - 582, в Алматинской области - 509, в Атырауской области - 458, в ВКО - 123, в Жамбылской области - 37, в ЗКО - 20, в Карагандинской области - 319, в Костанайской области - 117, в Кызылординской области – 63, в Мангыстауской области - 183, в Павлодарской области - 411, в СКО - 33, в Туркестанской области - 29.
Всего в стране с марта 2020 года от COVID-19 выздоровели 779 869 человек.
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