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Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:15
Будет ли бабье лето в этом году в Казахстане
Фото Tengrinews.kz/Алихан Сариев
Холодные воздушные массы надвигаются из районов северных морей на северную половину территории Казахстана. Ожидаются заморозки до 3 градусов. Будет ли теплая погода, или, как говорят в народе, бабье лето в республике, рассказали синоптики "Казгидромета", передает корреспондент Tengrinews.kz.

С приходом холодных воздушных масс на севере Казахстана в ночные часы возможны заморозки до 3 градусов, а днем воздух прогреется до +8+12 градусов. В конце этой декады в южных регионах спад будет не столь значительным, температура воздуха опустится ночью от +15+20 градусов до +5+15 градусов, днем от +27+35 градусов до +22+27 градусов.

"В начале третьей декады, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, на территории республики прогнозируется постепенное повышение температурного фона. Сначала потеплеет в западных регионах страны, здесь днем температура воздуха повысится до +20+25 градусов, в последующие дни теплом охватит и остальные регионы Казахстана. В северных регионах воздух прогреется до +17+25 градусов, в центральных и восточных - столбики термометров поднимутся до отметки +20+28 градусов, в южных регионах - до +28+33 градусов", - сообщили синоптики.

Метеорологи также считают, что бабье лето побалует теплыми деньками и во второй декаде октября.

"Однако ночные температуры будут низкими: на западе ночью +5+13 градусов, днем воздух прогреется до +23+28 градусов, в северных регионах ночью +2+9 градусов, днем +15+23 градуса, в южных регионах ночью +8+15 градусов, днем +22+30 градусов", - сообщили в "Казгидромете".

По определению бабье лето - это длительный период сухой, солнечной и сравнительно теплой погоды осенью.


Источник: Tengrinews.kz
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