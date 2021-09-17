Как я не дождался Pfizer и получил "Спутник V" - размышления о вакцинации

Вакцинирование называют лучшим способом победить пандемию коронавируса и вернуться к нормальной жизни. Однако многое зависит от того, как организована кампания по массовой вакцинации и насколько люди сами мотивированы получать прививку. Корреспондент Tengritravel.kz порассуждал о ситуации.



Что мы знаем о вакцинах? Они снижают риск заражения, снижают риск вероятности осложнений, снижают риск передачи болезни. Ключевое слово - снижают, как бы нам ни хотелось большего. Но и на том спасибо. Однако с внедрением прививок от самых разных производителей, с разными странами происхождения, у меня начали возникать совершенно другие вопросы. Дело в том, что за всю пандемию я ни разу не переболел даже простудой. Возможно, потому что повсюду появились санитайзеры, общественный транспорт стали чаще мыть, а всех людей с симптомами - изолировать и лечить. Может, дело в моем индивидуальном мощном иммунитете. А может - во всем сразу. Однозначно, в общественных местах стало как-то чище и просторнее, что ли. Если бы этого можно было достичь без пандемии и смертельных случаев, было бы совсем здорово.



Сейчас для вакцинирования в Казахстане доступны отечественная QazVac, российская "Спутник V" и китайские CoronaVac, Hayat-Vax (разработана китайской компанией Sinopharm, но произведена компанией Gulf Pharmaceutical Industries Julphar в ОАЭ) и Vero Cell. Последние две одобрены Всемирной организацией здравоохранения. Это важно, потому что это один из шагов для возможности путешествий по миру. Как сотруднику туристского издания, мне нужен был препарат, позволяющий свободно передвигаться по всем возможным регионам мира без каких-либо ограничений. Поэтому, учитывая достаточно хорошее качество имеющихся вакцин, я прежде всего изучал списки стран, в которые с ними можно поехать.



Списки меня запутали еще больше. "Спутник V" пока еще не одобрен в западных странах, кроме Венгрии. Неоднозначная ситуация и с CoronaVac, Hayat-Vax и Vero Cell. Вроде бы, ВОЗ одобрил. Но где и в каких странах примут с этими вакцинами без ПЦР-теста - списки государств не вызывают оптимизма. Оптимальным вариантом было бы получить Pfizer. Но такая возможность есть сейчас только у казахстанцев, проживающих за границей. В Казахстан вакцину обещают завезти в октябре. Она уже прошла временную регистрацию. Однако доступен препарат будет первое время только детям от 12 лет и беременным женщинам. Я в эти категории граждан не вхожу. Значит, шанс вакцинироваться именно Pfizer у меня может появиться, скорее всего, не раньше следующего года. Тем временем вакцинацию в Казахстане прошли уже более шести миллионов человек.



Пока суд да дело, мы решили узнать, можно ли получить "Спутник V" сейчас, а затем пройти вакцинацию Pfizer. Что интересно, эксперты в медицинской сфере сказали однозначное да. Подчеркивается, что это даже лучше защитит от заболевания. Однозначную позицию Минздрава по этому поводу, а также по поводу возможности получить казахстанский сертификат на зарубежный Pfizer мы пока выяснить не смогли.



Тем временем в Казахстане в очередной раз поменяли карантинные ограничения. Во главе угла - Ashyq. Это приложение очень быстро стало одним из самых, а может, даже самым главным для казахстанцев. Нас поделили на цвета - "синий" (нейтральный), "желтый" (контактный), "зеленый" (безопасный) и "красный" (заражен). В зависимости от цвета ты можешь или не можешь посещать различные заведения. Действительно, "Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!". Из плюсов - по приложению действительно удобнее отслеживать заболевших, чем привлекать для этого огромные ресурсы и так дефицитного здравоохранения.



Из минусов - теперь по выходным можно посещать заведения только "зеленым" - вакцинированным или сдавшим ПЦР-тест. Конечно, это лучше, чем ситуация, когда по выходным заведения закрыты вообще. Но лично меня это заставило задуматься - если с вакциной дают больше прав сейчас, то не значит ли это, что в будущем вакцина станет обязательной и в будни? Мои мысли колебались между "Лучше себя обезопасить сейчас" и "Будем посмотреть". В таком настроении я направился на медосмотр в поликлинику.



Надо сказать, что сейчас попасть в больницы стало гораздо сложнее. На входе в Центральную клиническую больницу в Алматы установлен КПП с тепловизором. Вход, естественно, по Ashyq. Со своим "синим" статусом мне зайти удалось (пока что). Внутри, разумеется, очередь из пациентов. Половина - к врачам на медосмотры и другие процедуры, половина - на вакцинацию. Парадоксально - обычный врач принимает только в будни через очередь или запись, для попадания на прием нужны железная выдержка и терпение и у пациента, и у врача, который будет осматривать 10-20-го по очереди пациента с очередными претензиями. А вакцину ставят даже по выходным, и можно даже не записываться.



"Когда государству что-то нужно, все делается быстро и без проволочек", - подумал я. И потом решил тоже пройти на вакцинацию. Почему бы и нет? Я на месте, вакцина доступна и пока что бесплатна. Дополнительная защита не помешает, хотя я здоров на все сто процентов - по заверениям врачей, работающих по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи. Думаю - те же врачи, подрабатывающие в частной клинике, быстро найдут у меня массу болячек, требующих неотложного лечения.



Если вкратце - получить вакцину можно, пока ждешь приема своего терапевта. Если подробнее, то я оказался вовлечен в игру: найди пятого. Это как советская алкогольная игра "найди третьего", чтобы хватило на водку и закуску, но только без водки - употреблять алкоголь после вакцинирования нельзя. Дело в том, что вакцины подаются в упаковках на пять доз. Поэтому врачам удобнее ставить ее пяти людям, чтобы не вскрывать лишние упаковки. Вот и ищут наши сограждане компанию, чтобы быстрее получить заветный препарат.



Надо сказать, что специалисты стараются. Без проблем выдали медицинскую форму, быстро осмотрели, замерили пульс, спросили о противопоказаниях. Очередь двигалась тоже быстро. Между тем пациенты переговаривались между собой и то и дело кричали: "Кто на "Спутник"?", "Нет, не хочу "Спутник", я на QazVac". Уделили внимание и мне. Пожилая женщина подозвала и заговорщицким голосом сказала: "Парень, не хочешь немного Vero Cell?". Но я отказался, поскольку уже настроился получить "Спутник V". И направился в очередь на укол, где передо мной уже были ребята, пришедшие тоже за "Спутником". Но их уже было пятеро, видимо, сообразили заранее.



После прививки меня попросили побыть еще в больнице хотя бы полчаса под наблюдением. По ощущениям - небольшая слабость, болело место укола. Но, может, это после целого дня нахождения в больнице и стресса. Однако я без проблем пошел вечером в тренажерный зал. Куда попал по "зеленому" статусу - его дают на 21 день после первого компонента. Дело за малым - получить вторую дозу и паспорт вакцинации. Который, к слову, еще не признали в России, откуда нам везут "Спутник". Но будем посмотреть.



В целом я бы рекомендовал не ждать другой вакцины, а ставить прививку уже сейчас - пока созданы подходящие условия. Коронавирус никуда не уйдет - во всяком случае, пока мы будем думать и откладывать вакцинацию.



Автор Алишер Ахметов