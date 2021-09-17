В Шымкенте нашли двойника принцессы Дианы

- Случайное вот это сходство с принцессой Дианой, но оно возродило во мне желание, идею создавать что-то такое, что могло бы помочь тем людям, которые нуждаются в помощи и вот эти два месяца создания, творения кажется идут очень плодотворно и имеют отклик, - рассказала Надежда Лукьянова.
В повседневной жизни шымкентская "принцесса Диана" - творческий человек: пишет сказки, картины и делает игрушки. Надежда Лукьянова - счастливая жена, мама троих детей. С образами ей помогает старшая дочь, а супруг поддерживает морально.
- Особенно это нравится моей старшей дочери - Каролине, которая в дальнейшем мечтает связать свою судьбу с дизайном. Ей это крайне интересно, придумывать, создавать, потом рассматривать, как это всё из ничего превращается в что-то, - поделилась Надежда Лукьянова.
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