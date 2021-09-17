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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы продолжают покидать страну - почему?

Просмотров:816 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Казахстанцы продолжают покидать страну - почему?
Фото: zakon.kz
Необходимо создавать комфортные условия для жизни по всем направлениям, чтобы граждане хотели оставаться в стране. Такое заявление сделала директор Департамента стратегии и проектного управления Центра развития трудовых ресурсов МТСЗН РК Александра Молчановская, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане внутренняя миграция продолжает расти, граждане, конечно же, хотят найти наиболее благоприятные условия для жизни. Из-за пандемии темпы миграционных процессов замедлились, но все равно в 2020 году показатель почти в два раза выше данных 2015 года. Точками притяжения по-прежнему остаются города республиканского значения и промышленные западные регионы, - сказала Молчановская в ходе онлайн-презентации "Первого Национального доклада о рынке труда Казахстана".

Во внешней миграции, добавила она, в среднем отрицательное сальдо составляет 22 тыс человек.

Чаще всего казахстанцы выезжают в страны СНГ: туда за последние пять лет выехало почти 200 тыс человек. Молодежь чаще всего выезжает за рубеж на обучение и остается там, потому что там свои условия для поступления и не требуется сдача ЕНТ. В последнее время поднимается проблема утечки кадров, и безусловно, это вызов, но в то же время миграция - это естественный процесс. Мы не можем запретить людям уезжать из страны. Миграция населения будет всегда, это необратимый процесс. Чтобы граждане хотели оставаться в стране, необходимы комплексные меры - то есть нужно создавать комфортные условия для жизни по всем направлениям, - отметила эксперт.

В целях решения дефицита кадров страна, добавила она, ежегодно привлекает иностранных специалистов.

В 2020 году было привлечено 14 тыс иностранных работников. Лидером является Атырауская область, где насчитывается более 40% иностранных кадров, меньше всего привлекают иностранных работников северные регионы. В основном - это граждане Китая, Турции и Индии и в основном они работают в строительстве и промышленности, - резюмировала Молчановская.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 6 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:57
Ну когда аутсайдеров берут в сенат и читают клятву. Тут волею не волею задумаваешся какие люди правят нашей страной и что её ждёт.
 
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 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 15:36
живём с женой в городе с 1969 г., родители привезли. отучился, отслужил в армии, женился,почти каждый год ездили в отпуск, родились дети, получил от завода квартиру( 20... лет отдал заводу от которого одни останки). Был лозунг в цеху- Мы уверенно смотрим в будущее! , так и было до развала... Сестра с мужем, детьми уехали в Украину, когда Кравчук кинул клич возвращаться.Моя Родина- СССР, РСФСР, не собираюсь уезжать хоть и не на пенсии и без работы( причин много что не берут на работу).Дети уехали на пмж в ближнее и дальнее зарубежье. Их тут ничего не держало- внуки в садик так и не ходили, пособия на них не выдавали. Основной смысл что бы не уезжали в начале статьи. umnik
 
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  • Земляк
  • Ermyndo
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:52
Да потому что довели свой народ, я вангую что такими темпами в Казахстане останутся нацики и само правительство!
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 14:31
Рыба ищет ,где глубже
А человек,где лучше ...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:18
иностранные специалисты -руководители это хорошо, но как это решает вопрос с привлекательностью жизни для своих?
я понимаю когда иностраннцые специалисты, высококвалифицированные, учат наших студентов в наших учебных заведениях, например. и заведения по оснащению своей материально-технической базы соответствуют международному уровню. я понимаю, когда вместо воров-чиновников будут иностранные управляющие работники или компании, у которых вся деятельность прозрачная. я понимаю когда строительство дорог, инфраструктуры, медицинских заведений, спортивных объектов, детских садов и т.д. будет передано им в руки - они разработают, построят и будут обслуживать лучше и дешевле.
и когда наш студент обученный в нашем высококлассном ВУЗе грамотным специалистом будет искать работу, он обязательно придет туда где эти стандарты уже приняты и работают, то есть туда где иностранцы уже построили - как сказал выше в любое место которое им отдали.
и ради этого он не поедет искать судьбу в какую нидуь Корею.
но просто нанять кучу индусов или малайцев чтобы они мешали бетон это никак не привлекательсность жизни для своего народа не влияет.

то же самое во всех сферах.
ну а самое главное -перестаньте уже воровать!
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:17
Казахстанцы продолжают покидать страну - почему?
причин множество и у каждого свои

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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