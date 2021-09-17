Правила использования пенсионных на жилье изменят в Казахстане

В правила использования пенсионных накоплений предлагают внести поправки. О главных изменениях рассказали в krisha.kz, передает ИА «NewTimes.kz».
Внесли пункт о перечислении пенсионных на накопительный депозит в Отбасы банке. Оговаривается, что пенсионные нельзя снять с такого депозита, расторгнув договор о жилищных строительных сбережениях. Это будет считаться нецелевым использованием. В таком случае деньги вернут в ЕНПФ в течение 10 рабочих дней.
Запрещено также переуступать депозит в пользу третьих лиц, кроме супруга (супруги) или близких родственников заявителя. Близкие родственники — родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.
Для некоторых целей допускается использовать пенсионные после расчета собственными средствами:
- для полной оплаты по договорам купли-продажи, обмена; - строительства частного дома при наличии участка в собственности (ИЖС, ЛПХ); - покупки участка с последующим предоставлением акта о вводе дома в эксплуатацию; - покупки квартиры по договору долевого участия. ЖК должен иметь гарантию единого оператора жилищного строительства.
Стоит отметить, что поправки предлагают второй раз за полгода. Первый вариант размещали в мае. В нем было больше целей по первому блоку, сейчас их сократили, исключив паевые взносы, жилищные сертификаты и бюджетные кредиты.
Обсуждение новых поправок на сайте «Открытые НПА» продлится до 29 сентября.
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