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Правила использования пенсионных на жилье изменят в Казахстане

Просмотров:1219 Опубликовано: Сегодня, 15:16
Правила использования пенсионных на жилье изменят в Казахстане
Фото: ИА «NewTimes.kz»
В правила использования пенсионных накоплений предлагают внести поправки. О главных изменениях рассказали в krisha.kz, передает ИА «NewTimes.kz».

Внесли пункт о перечислении пенсионных на накопительный депозит в Отбасы банке. Оговаривается, что пенсионные нельзя снять с такого депозита, расторгнув договор о жилищных строительных сбережениях. Это будет считаться нецелевым использованием. В таком случае деньги вернут в ЕНПФ в течение 10 рабочих дней.

Запрещено также переуступать депозит в пользу третьих лиц, кроме супруга (супруги) или близких родственников заявителя. Близкие родственники — родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Для некоторых целей допускается использовать пенсионные после расчета собственными средствами:

- для полной оплаты по договорам купли-продажи, обмена;
- строительства частного дома при наличии участка в собственности (ИЖС, ЛПХ);
- покупки участка с последующим предоставлением акта о вводе дома в эксплуатацию;
- покупки квартиры по договору долевого участия. ЖК должен иметь гарантию единого оператора жилищного строительства.

Стоит отметить, что поправки предлагают второй раз за полгода. Первый вариант размещали в мае. В нем было больше целей по первому блоку, сейчас их сократили, исключив паевые взносы, жилищные сертификаты и бюджетные кредиты.

Обсуждение новых поправок на сайте «Открытые НПА» продлится до 29 сентября.


Источник: newtimes.kz
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