"Крик души": павлодарскую чиновницу наказали за оскорбление в соцсети

НУР-СУЛТАН, 17 сен – Sputnik. Чересчур ратующую за развитие туризма в родном крае госслужащую наказали на совете по этике в Павлодарской области, пишет издание "Павлодар онлайн".



Все началось с того, что в интернете появился пост с видео о том, как на озере Жасыбай на популярном курорте Баянаул отдыхает множество людей. В комментариях к посту некоторые пользователи высказывали свое недовольство тем, что такой досуг нарушает карантин, а также наносит ущерб природе.



На пост и бурное обсуждение под ним наткнулась руководитель отдела культуры, внутренней политики и развития языков Баянаульского района. Она не сдержалась и эмоционально ответила "диванным критикам".



"Диванные критики, не нравится, не приезжайте, в чем проблема??? И что? Чего вы добились. Жасыбай будет работать до конца сезона. Завидуй молча. … Ни себе, ни людям. Мне просто вас жаль! Существо убогое!!!" - написала в сердцах чиновница.



Этот комментарий не прошел незамеченным для департамента по делам госслужбы. Вскоре женщину отчитали на совете по этике.



Госслужащая извинилась за свой поступок, отметив, что это был "крик души".



Тем не менее, ей решили вынести строгий выговор.



Досталось и районному уполномоченную по этике. Его раскритиковали за то, что он вовремя не выявил неподобающий госслужащим комментарий. Тот в свое оправдание заявил, что в то время был в отпуске.