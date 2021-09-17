Токаев: странам ШОС нужно взаимно признать паспорта вакцинации от COVID

НУР-СУЛТАН, 17 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны ускорить процедуру взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС, их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны", - сказал Токаев на заседании совета глав государств-членов ШОС.
Он отметил, что борьба с коронавирусом остается одной из актуальных тем повестки. В самое тяжелое время пандемии партнеры по ШОС проявили "поистине шанхайский дух солидарности", оказывая взаимную гуманитарную помощь.
"Решительный перелом противодействию пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Поэтому, используя терминологию ООН, мы не можем позволить себе оставить кого-либо позади. Здесь Казахстану есть что предложить. Наша вакцина QazVac, что называется, прошла проверку боем", - сказал Токаев.
Клинические испытания доказали эффективность QazVac, и Казахстан начал поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи. Еще две казахстанские разработки NARUVAX C-19 и NARUVAX C-19/nano включены в реестр ВО как вакцины-кандидаты против коронавируса, заключил глава государства.
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