«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 17 Сентября
+23...+18
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.92 KZT
  • €1 = 500.09 KZT
  • 1 RUB = 5.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Токаев: странам ШОС нужно взаимно признать паспорта вакцинации от COVID

Просмотров:22 Опубликовано: Сегодня, 17:09
Токаев: странам ШОС нужно взаимно признать паспорта вакцинации от COVID
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 17 сен — Sputnik. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны ускорить процедуру взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Убежден, ускорение процедуры взаимного признания паспортов вакцинации в государствах ШОС, их интеграции в многосторонние системы будет способствовать преодолению трудностей и вызовов, с которыми столкнулись наши страны", - сказал Токаев на заседании совета глав государств-членов ШОС.

Он отметил, что борьба с коронавирусом остается одной из актуальных тем повестки. В самое тяжелое время пандемии партнеры по ШОС проявили "поистине шанхайский дух солидарности", оказывая взаимную гуманитарную помощь.

"Решительный перелом противодействию пандемии возможен только при условии скоординированного подхода к массовой иммунизации населения. Поэтому, используя терминологию ООН, мы не можем позволить себе оставить кого-либо позади. Здесь Казахстану есть что предложить. Наша вакцина QazVac, что называется, прошла проверку боем", - сказал Токаев.

Клинические испытания доказали эффективность QazVac, и Казахстан начал поставлять препарат в соседние страны в качестве гуманитарной помощи. Еще две казахстанские разработки NARUVAX C-19 и NARUVAX C-19/nano включены в реестр ВО как вакцины-кандидаты против коронавируса, заключил глава государства.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика