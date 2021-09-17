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Фейк в Казнете: С 20 сентября школьники и студенты перейдут на «дистанционку»

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 18:23
Фейк в Казнете: С 20 сентября школьники и студенты перейдут на «дистанционку»
Фото из открытых источников
В мессенджерах казахстанцы распространяют новость о том, что с 20 сентября все школьники и студенты страны будут учиться онлайн, передает ИА «NewTimes.kz».

Как отмечает stopfake.kz, распространяемое изображение с новостного портала является результатом обработки в графических редакторах. Шрифт в сообщении о переходе на дистанционный формат отличается от шрифта, используемого на сайте. Более того, в сообщении встречаются стилистические ошибки.

Информацию о переходе на обучение в онлайн-формате опровергли в комитете санитарно-эпидемиологического контроля.

«Эта информация не соответствует действительности. Дети учатся и будут учиться офлайн. Если в классе выявляется заболевший коронавирусной инфекцией ученик, то на двухнедельный карантин уходит только один класс. Все остальные ученики школы продолжают обучение в традиционном формате», — пояснил официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Таким образом, сообщение о переходе на дистанционное обучение является фейком, а скриншот — подделкой.

Тем не менее из-за роста число школьников, заболевших коронавирусом, в Казахстане на дистанционное обучение перевели больше 400 классов в Алматы, СКО и ВКО.


Источник: newtimes.kz
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