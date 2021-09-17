Названы три продукта, которые быстро снижают холестерин в крови

Британский врач Дебора Ли в беседе с Express назвала три продукта, позволяющих быстро снизить уровень холестерина в крови, передает Tengrinews.kz.



Медик напомнила, что повышенный уровень холестерина чаще всего связан с особенностями питания, однако в некоторых случаях причиной могут быть заболевания почек, гипотиреоз, ожирение, нервная анорексия, курение или употребление большого количества алкоголя, а также избыток соли в рационе.



Среди продуктов, повышающих уровень холестерина, врач назвала жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, но в то же время призвала не отказываться от них, а лишь ограничить их употребление.



Ли посоветовала заменять насыщенные жиры ненасыщенными. Для этого можно включить в рацион орехи, оливковое и кунжутное масло, красную рыбу, бобовые, а также мясо птицы.



Второе средство для борьбы с холестерином - клетчатка. "Выбирайте нерафинированные цельнозерновые продукты с повышенным содержанием клетчатки, такие как черный и цельнозерновой хлеб, коричневый рис и неочищенные макаронные изделия", - приводит слова врача РИА Новости.



Также для снижения уровня холестерина врач порекомендовала употреблять продукты, обогащенные станолами и стеринами: молоко, йогурты и спреды.



"Если вы принимаете от 1,2 до 2,4 грамма в день, это может снизить уровень холестерина на 10 процентов", - пояснила она. Ли добавила, что употребление таких продуктов призвано дополнить лекарственные методы борьбы с холестерином.