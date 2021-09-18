Менее трех тысяч случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 2 901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19 за 17 сентября.

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Всего в стране подтверждено 857 643 случая, из них:



в Нур-Султане – 304,

в Алматы – 568,

в Шымкенте – 96,

в Акмолинской области – 165,

в Актюбинской области – 210,

в Алматинской области – 264,

в Атырауской области – 98,

в ВКО – 122,

в Жамбылской области – 68,

в ЗКО – 97,

в Карагандинской области – 388,

в Костанайской области – 131,

в Кызылординской области – 48,

в Мангистауской области – 33,

в Павлодарской области – 202,

в СКО – 67,

в Туркестанской области – 40.