Медик объяснил, как определить продолжительность жизни мужчины по талии

Самый простой способ оценить продолжительность жизни мужчины по внешнему виду - измерить объем его талии. Об этом в передаче "Жить здорово" рассказали врачи Елена Малышева и Дмитрий Шубин, передает Tengrinews.kz.
По словам специалистов, выход за пределы одного метра в обхвате означает ожирение, что указывает на снижение главного мужского гормона - тестостерона.
"Есть классическое исследование, проведенное шведскими учеными. Они оценивали тестостерон - главный мужской половой гормон, который обеспечивает здоровье и продолжительность жизни мужчины. Талия до 94 сантиметров - здоровье хорошее, жизнь нормальная, тестостерон в норме. От 94 до 102 сантиметров - снижение тестостерона на 50 процентов. У мужчин с талией выше 102 сантиметров тестостерон снижен на 80-90 процентов", - рассказал невролог Шубин.
Специалисты порекомендовали мужчинам внимательно следить за уровнем этого гормона.
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