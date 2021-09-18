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Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 10:59
Франция впервые в истории отозвала своих послов из США и Австралии
Фото: РИА Новости.
Франция отзывает своих послов из США и Австралии впервые в истории, сообщает радиостанция RTL.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что администрация США поддерживает тесный контакт с властями Франции после решения Парижа отозвать посла из Вашингтона для консультаций и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.

Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину". По его словам, он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и США.

Власти Китая, Франции и Новой Зеландии отреагировали на формирование нового партнерства США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности, сосредоточенное в Индо-Тихоокеанском регионе.


Источник: tengrinews.kz
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