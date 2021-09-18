Талибы объявили о возобновлении работы школ. Пока только для мальчиков

Также новое правительство упразднило Министерство по делам женщин.



Министерство образования Афганистана, возглавляемое талибами, распорядилось возобновить работу всех средних школ с 18 сентября. Однако, учиться будут в них только мальчики, сообщает агентство Khaama Press.



Согласно директиве Минобразования, пока вернуться в школы имеют право только ученики и учителя средних школ и религиозных школ-медресе мужского пола. Распоряжение распространяется на эти учебные заведения во всех 34 провинциях.



В заявлении ничего не говорится об обучении в школах девочек.



Отмечается, что госуниверситеты пока не возобновили свою работу, а частные вузы начали обучать юношей и девушек раздельно.



Кроме того, издание сообщило, что новое правительство упразднило Министерство по делам женщин. Вместо него в стране появилось Министерство исламской ориентации (Министерство призыва, ориентации, поощрения добродетели и предотвращения порока).



В 90-х годах в "Талибане" существовал отдел с таким названием, который занимался внешним видом людей, их поведением и благочестием.



15 августа талибы без боя вошли в Кабул, после чего президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения.