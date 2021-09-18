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Пентагон назвал атаку беспилотника по Кабулу "ошибкой"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Пентагон назвал атаку беспилотника по Кабулу "ошибкой"
Фото: РИА Новости.
В результате атаки беспилотника по Кабулу 29 августа погибло не менее десяти гражданских лиц, в том числе семь детей, выявило расследование Пентагона. Об этом заявил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В оборонном ведомстве признали маловероятным, что при ударе удалось ликвидировать лиц, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещенная организация в Казахстане).

"Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб. Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", - сказал военный.

Он подчеркнул, что несет полную ответственность за случившееся "и его трагический исход".

В августе на фоне вывода из Афганистана американского контингента боевики "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане) захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны.

Напомним, беспилотник США 29 августа нанес удар по автомобилю в Кабуле. Как утверждали американские военные, он перевозил большое количество взрывчатки и представлял непосредственную угрозу аэропорту.

В сентябре пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби говорил, что Вашингтон не сомневается в правильности решения об авиаударе. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.


Источник: tengrinews.kz
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