В Казахстане за сутки более 2700 человек заразились COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2781 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 120 человек. Спад новых случаев зафиксирован во всех регионах, кроме городов Алматы, Шымкент, Павлодарской области и СКО, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрирован 2781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 302,

в городе Алматы – 577,

в городе Шымкент – 109,

в Акмолинской области – 130,

в Актюбинской области – 146,

в Алматинской области – 245,

в Атырауской области – 89,

в ВКО – 103,

в Жамбылской области – 63,

в ЗКО – 85,

в Карагандинской области – 374,

в Костанайской области – 124,

в Кызылординской области – 67,

в Мангистауской области – 16,

в Павлодарской области – 210,

в СКО – 86,

в Туркестанской области – 55.



Всего в стране подтверждено 860 424 случая.