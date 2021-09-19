В Раде прокомментировали отказ от контракта с «Газпромом»

Отказавшись от прямого контракта с «Газпромом» в условиях рекордных биржевых цен на газ, Украина оказалась в невыгодном положении, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.



«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что в зависимости от температуры зимой в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объёмов газа», — заявил Кучеренко в эфире Первого независимого телеканала.



По его словам, Украине, возможно, придётся поставить вопрос о заключении прямого контракта с «Газпромом».



Он также отметил, что с большой вероятностью Украина столкнётся с проблемами в сфере генерации электроэнергии.



Ранее бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что правительство и президент Украины Владимир Зеленский допустили грубые ошибки, которые привели к тяжёлому положению Киева в газовом секторе.