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В Раде прокомментировали отказ от контракта с «Газпромом»

Просмотров:326 Опубликовано: Сегодня, 10:48
В Раде прокомментировали отказ от контракта с «Газпромом»
Иллюстративное фото
Отказавшись от прямого контракта с «Газпромом» в условиях рекордных биржевых цен на газ, Украина оказалась в невыгодном положении, заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что в зависимости от температуры зимой в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объёмов газа», — заявил Кучеренко в эфире Первого независимого телеканала.

По его словам, Украине, возможно, придётся поставить вопрос о заключении прямого контракта с «Газпромом».

Он также отметил, что с большой вероятностью Украина столкнётся с проблемами в сфере генерации электроэнергии.

Ранее бывший украинский министр экономики Виктор Суслов заявил, что правительство и президент Украины Владимир Зеленский допустили грубые ошибки, которые привели к тяжёлому положению Киева в газовом секторе.


Источник: russian.rt.com
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 12:51
Мы, к огромному сожалению, подставились
и кто вам доктор? Русофобия требует жертв
с проблемами в сфере генерации электроэнергии
В Крыму сейчас переизбыток электроэнергии. Если Киев восстановит взорванные ЛЭП, то возможно будет осуществить импорт электроэнергии из этого российского региона

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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