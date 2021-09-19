Казахстан и Беларусь будут создавать вооружение для усиления ОДКБ

Ситуация в Афганистане резко изменилась в начале августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.



В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.



6 сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.



На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.



Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе.



На встрече Касым-Жомарт Токаев предложил организовать в Алматы гуманитарный хаб для доставки помощи Афганистану.



"Нам не нужны большие игры". Что предложил Токаев на саммите ШОС



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил создать вокруг Афганистана надежный пояс безопасности на пути возможной экспансии террористических группировок.