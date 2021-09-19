Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом - СМИ

Врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии сообщили, что дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.



Как рассказал глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.



По мнению ученых, пандемия коронавируса повлияла на распространение RSV, и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса. Всплеск заболеваемости произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.



По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей вирус протекает легко - как простуда с насморком и кашлем. Но у некоторых он может вызвать бронхиолит, воспаление нижних отделов легких.



Ранее специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщили, что количество госпитализаций детей с COVID-19 в стране резко возросло с тех пор, как "дельта"-вариант коронавируса стал преобладающим, однако новое исследование предполагает - опасения, что новый штамм является более опасным и вызывает более тяжелую форму заболевания, необоснованны.



В Нур-Султане с июня отмечался рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди детей. В основном дети поступали с заболеванием после семейного контакта.