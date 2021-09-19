Он был свидетелем ледникового периода! Какие тайны до сих пор скрывает египетский Сфинкс?

Официальные источники утверждают, что египетскому Сфинксу примерно 4,5 тысяч лет. Однако в 2008 году учеными был представлен доклад, в котором утверждается, что «отцу ужаса», так его называют в арабском мире, 75 тысяч лет. Получается, он был свидетелем ледникового периода? Но кто тогда его воздвиг? Надо сказать, возраст — это не единственная его тайна.



Большой сфинкс тысячелетиями неподвижно и безмолвно наблюдает за Каиром и Гизой. Египтяне называют его «Отец ужаса», но не только из-за гигантского размера и неподвижности. Вполне вероятно, причина кроется в том, что Сфинкс не до конца раскрыл свои секреты. Почти на каждом древнеегипетском строении есть надписи, рассказывающие о его истории, строителе, названии и возрасте, но не на нем. Таким образом, если мы говорим, что мало знаем о Большом сфинксе, то мы не лукавим.



«Отец ужаса», «Сфинкс» и любые другие имена этой статуи являются современными названиями. Мы пока не знаем, как она называлась на момент строительства и сколько ей лет. Археологи долгое время думали, что возраст Сфинкса составляет примерно 4500 лет, но есть и альтернативная версия, согласно которой эта цифра гораздо больше. Какова же история этой загадочной статуи? Почему она до сих пор окутана тайной?



«Теория водной эрозии Сфинкса»



Если вы поищете в Google возраст Большого сфинкса, то обнаружите, что он составляет около 4500 лет. Археологи предполагают, что его высекли по приказу фараона Хуфу или Хафра. Долгое время они придерживались этой теории, но современные технологии позволили провести тщательное исследование камней Сфинкса. Результаты исследований заставили археологов сомневаться в предполагаемом ранее возрасте Сфинкса.



В 1990 году Роберт М. Шох, профессор Бостонского университета, приехал в Египет с единственной целью — исследовать Большого Сфинкса с точки зрения геологии. Вскоре он обнаружил, что геологические доказательства противоречат данным египтологов.



При исследовании основания статуи он обнаружил следы сильной эрозии, которые могли возникнуть только в результате длительного воздействия мощных потоков воды. Но дело в том, что Сфинкс находится на краю пустыни Сахара и последние 5000 лет этот регион был довольно засушливым. Исследование Роберта Шоха получило название «Теория водной эрозии Сфинкса», о которой некоторые СМИ писали, что она может переписать историю.



Любопытно то, что верхняя часть Сфинкса подвергалась эрозии, вызванной ветром и песком, а не водной эрозии. Что это значит?



«Я старейшее существо на Земле»



Результаты исследования говорят о том, что нижняя часть Сфинкса была воздвигнута гораздо раньше, чем предполагали археологи до сих пор. Следы эрозии, обнаруженные Шохом, могли возникнуть только в результате длительного воздействия мощных потоков воды, ознаменовавших конец ледникового периода. Таким образом, возраст Сфинкса должен быть не менее 12 тысяч лет. Но некоторые археологи считают, что эта статуя не могла быть возведена во время ледникового периода, так как ее голова обладает невероятным сходством с египетским фараоном.



Шох убежден, что нынешняя голова Большого сфинкса — это не первоначальная голова. Оригинальная голова должна была серьезно пострадать от выветривания и эрозии. Согласно его теории, в династический период сделали новую голову, обтесав первоначальную, в результате она стала меньше. Он также предполагает, что Сфинкс изначально был не Сфинксом, а львом или даже львицей.

Египетский поэт Ахмед Шауки описывает Сфинкса следующим образом: «Я старейшее существо на земле». Это поэтическое выражение, пожалуй, лучше всего иллюстрирует другую теорию о возрасте Сфинкса. В 2008 году на Международной конференции по геоархеологии в Болгарии двое украинских ученых, Вячеслав Маничев и Александр Пархоменко, представили доклад «Геологический аспект проблемы датировки Великого египетского сфинкса», который до сих пор вызывает споры в научном сообществе. В своем исследовании они опирались на «Теорию водной эрозии Сфинкса» Роберта Шоха.



По их оценкам, возраст Сфинкса составляет более 75 тысяч лет. В исследовании говорится, что отметка верхней большой эрозионной котловины Сфинкса соответствует уровню водной поверхности, имевшему место в раннем плейстоцене. Это означает, что Сфинкс был частично погружен в воду. Есть и другие теории, в которых говорится, что возраст Сфинкса составляет 36 тысяч лет, но археологи не смогли ни опровергнуть, ни доказать их. Таким образом, фактический возраст Сфинкса все еще остается загадкой, как и его настоящее название и причина возведения.



Сфинкс окружен множеством тайн и легенд, в которые люди верят и по сей день. Туристы приезжают в Египет, чтобы ощутить на себе духовное влияние храмов и памятников Древнего Египта.



«Врата Льва» или «Звездные Врата»



Некоторые люди, увлеченные астрологией, приписывают созвездиям различные свойства. Они верят, что астрономические события оказывают духовное и физическое влияние на людей. «Врата Льва» или «Звездные врата» — одно из самых важных астрономических явлений, в которое многие верят. Легенда гласит, что «врата» между землей и небом открываются, когда Сириус (самая яркая звезда на небе) приближается к Земле и зависает над Великой пирамидой. Это происходит каждый год в августе.



Эти врата, согласно легенде, охраняются сфинксом (существом с телом льва и головой человека). Если люди мечтают о лучшей жизни и хорошем здоровье, они должны прийти к стражнику-сфинксу и попросить разрешения пройти сквозь врата. Тексты пирамид гласят: «Остерегайся льва. Выходящий, которому приказано: «Остерегайся льва». Голландка Ивон Тейкен — одна из тех, кто интересуется Древним Египтом, астрологией и терапией. Она является основателем спа-отеля «House of Life Abydos Hotel» в Сохаге.



Ивон рассказала Sasapost: «Для меня Сфинкс — это "Звездные врата". Древние египтяне знали об этом. "Звездные врата" — это мощный портал между духовным и материальным мирами или небом и землей». Она также добавила, что когда впервые приехала в Египет в 2007 году, то услышала голос у себя в голове. Это был Сфинкс, который сказал: «Наконец-то ты приехала. Мы долго ждали тебя». Эти слова изменили жизнь Ивон.



Она подчеркнула, что эти слова и сам Сфинкс побудили ее основать центр энергетической терапии в Египте. Каждый год Ивон приезжает с группой туристов, чтобы посетить Сфинкса и пройти сквозь врата, охраняемые им, в мир духов.



В середине 2020 года американское космическое агентство НАСА опубликовало отчет, проливающий свет на необычное астрономическое явление, связанное с Большим сфинксом. Как сообщает Министерство древностей Египта, у него существует одна характерная астрономическая особенность, которая проявляется во время весеннего равноденствия. 19 марта солнце садится прямо на плечо статуи. Отмечается, что это необычное явление происходит два раза в год: в марте во время весеннего равноденствия и в сентябре во время осеннего равноденствия.



Большой сфинкс хранит много секретов, и наука, со всеми своими современными технологиями, так и не смогла их разгадать. Он продолжает стоять на плато в Гизе и молча наблюдать за людьми, которые веками пытаются разгадать его секреты.