«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 19 Сентября
+18...+17
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.3 KZT
  • €1 = 501.05 KZT
  • 1 RUB = 5.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Опубликован рейтинг богатейших семей мира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Опубликован рейтинг богатейших семей мира
Иллюстративное фото
Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на $312 мрлд (плюс 22%) за прошедший год, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такие данные следуют из рейтинга, опубликованного агентством Bloomberg.

Первое место в списке удерживает с совокупным состоянием в $238,2 млрд американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Уолтоны стали за последний календарный год богаче на $23 млрд.

Вторую строку с $141,9 млрд занимают Марсы, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars, опередив братьев Дэвида и Чарльза Кохов, которые руководят компанией нефтехимической компанией Koch Industries и располагают $124,4 млрд.

Четвертое место отдано французской семье Эрме, владеющая модным домом Hermes, с состоянием в $111,6 млрд.

Далее следует королевская семья Саудовской Аравии ($100 млрд).

Список богатейших семей замыкают Джонсоны (финансовые услуги). Их состояние оценивается в $33,8 млрд.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика