Опубликован рейтинг богатейших семей мира

Состояние 25 самых богатых семей мира возросло на $312 мрлд (плюс 22%) за прошедший год, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Такие данные следуют из рейтинга, опубликованного агентством Bloomberg.
Первое место в списке удерживает с совокупным состоянием в $238,2 млрд американская семья Уолтонов, владельцев крупнейшей в мире сети супермаркетов Walmart. Уолтоны стали за последний календарный год богаче на $23 млрд.
Вторую строку с $141,9 млрд занимают Марсы, владельцы производителя шоколадных батончиков Mars, опередив братьев Дэвида и Чарльза Кохов, которые руководят компанией нефтехимической компанией Koch Industries и располагают $124,4 млрд.
Четвертое место отдано французской семье Эрме, владеющая модным домом Hermes, с состоянием в $111,6 млрд.
Далее следует королевская семья Саудовской Аравии ($100 млрд).
Список богатейших семей замыкают Джонсоны (финансовые услуги). Их состояние оценивается в $33,8 млрд.
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