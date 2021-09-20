Генерал-майор Айткали Исенгулов: “Я знаю, кто виновен во взрывах на военных складах под Таразом”

Интервью с бывшим заместителем министра обороны Казахстана, а ныне членом президиума общественного объединения “Совет генералов Казахстана” Айткали ИСЕНГУЛОВЫМ получилось эмоциональным.Генерал-майор в отставке не стеснялся в выражениях, называл вещи своими именами. Когда-то и ему довелось проверять арсеналы в Арыси и Байзаке. Недостатков в вопросах содержания и хранения боеприпасов он тогда накопал много. Ветеран уверен, что и сегодня эти упущения по службе не искоренены и являются главной причиной всех бед в армии.– Я, когда занимал должность заместителя министра обороны по воспитательной работе, на тех складах бывал и говорил, что мы сидим на пороховой бочке. В то время ведь никакие нормы, которые требовались для безопасного хранения боеприпасов, не соблюдались. Помните, в Токрау в 2001 году сгорел арсенал, потом в 2019 году взрыв в Арыси случился. Сейчас инженерные склады в Королевке (Байзаке) взлетели на воздух. Я там даже заставлял косить траву. Полковник Садыков вспоминает, что я обращал внимание на то, что жилые дома стоят так близко к складу. Но я говорил и предупреждал. У нас, у политработников, есть главное – отличное знание положения дел в частях. Я всегда знал, что происходит в войсках, и докладывал министру обороны генералу армии Сагадату Кожахметовичу Нурмагамбетову.– Торговля оружием и боеприпасами. Я всегда был против такой незаконной продажи. В основе моего ухода из армии стояло именно это. Почему? Расскажу.Заходит ко мне как-то начальник контрразведки Минобороны полковник Борис Владимирович Гундарь и докладывает, что готовится, мол, к продаже целая партия. Снаряды от “Градов”, “Урагана”, “Смерча”… Что продать всё это хотят дешевле, чем надо по закону, что это решение министра обороны генерала Касымова Алибека Хамидовича. Позже мне, действительно, принесли такую бумагу, чтобы я ее подписал. На том документе роспись министра обороны уже была, как ни странно, но он же должен был последним подписать, после замов своих. Чтобы каждый высказался. А он как бы давить стал на замов, подписав первым тот документ.– Я сказал, что не стану участвовать в этом, и не подписал то решение на продажу боеприпасов, лег в госпиталь на увольнение из армии. Тогда замминистра обороны по вооружению генерал-майор Сапсай ко мне в палату пришел и говорит, что самолет в Шымкенте уже загружен боеприпасами с Арыси, а вылететь не может, так как нет разрешения на продажу. А я говорю ему, у тебя есть документ на руках? Он отвечает – нет. Но тогда почему кто-то зашел на склад и стал боеприпасы загружать в самолет? Он говорит, что ему министр Касымов сказал, правда, устно. А я ему: “Валера, если нет письменного приказа министра обороны, завтра сам в тюрьму сядешь”. Так и вышло.Так можете и написать с моих слов – коррупция. Почему? Да потому, что в Арыси в то время был бардак, вывозили и продавали боеприпасы. Замминистра по вооружению осудили, а выводов-то никаких не сделали. Продолжали, видимо, это делать. Я еще убедился, что продажей оружия занимался не только министр обороны Алибек Касымов, за ним стояли другие люди. Честно сказал ему об этом. В результате меня освободили от занимаемой должности, но другую взамен не предложили. 17 апреля 1997 года я был уволен из армии.– Увольнение Ермекбаева – это всего лишь последствия. До него же были и чисто военные министры: А. Х. Касымов, М. К. Алтынбаев, С. А. Жасузаков. И замы по вооружению у них были штатные. Так где же они – все эти замы-вооруженцы? Почему о них никто не вспоминает? Они же, прежде всего, должны отвечать за оружие и боеприпасы, так же, как и начальники КЭУ – за здания, за их эксплуатацию. За противопожарную безопасность. Но эти люди после взрывов почему-то остаются в тени. Не слышно их и не видно. Почему с них не спрашивают? Их фамилии даже неизвестны и не названы нигде. Это же кормильцы воров, я прямо на диктофон ваш это говорю. Так и запишите. Вот они все поэтому и выживают. Сейчас вообще должности замминистра по вооружению нет. Курирующего зама какого-то придумали. Он не ответственный, а всего лишь курирующий. Вообще штат поменяли. У министра и зама по воспитательной работе сейчас нет. Как такое возможно?Вот читаю в СМИ: 655 миллионов тенге выделили на обеспечение противопожарной сигнализации в Арыси. А дошла туда треть суммы, а то и меньше. Выиграла одна компания, а потом началась передача другим субподрядчикам. Чтобы кое-кто нагрелся, чтобы затерять следы. А я всегда говорил, что отвечать должен тот, кто тендер выиграл. Кто из них привлечен? Да никто. Потому в основе пожаров на военных складах, повторяю, лежит коррупция. Пока не изживем ее, порядка не будет нигде.Пример приведу. После моей проверки военных складов в Арыси того начальника арсенала представляют к досрочному званию “полковник”. Я, естественно, возражаю, но министр Касымов всё равно подписывает приказ на присвоение ему звания. И буквально через 3 дня полковник забирает из секретки свое личное дело, грузит домашние вещи в грузовик и без разрешения и сдачи должности уезжает в Россию. Таких моментов было немало.– Потому я не виню ни Ермекбаева, ни Бектанова. 20 лет до них были люди на этих должностях. Что они делали? Я с марта 1993 года долбил всех, что там, на военных складах, самый настоящий бардак, но никто меня, видимо, не услышал. Или не захотел услышать.– И в Капшагае есть артиллерийские склады. Несколько лет назад там повесился начальник. Или его повесили, не знаю. Следствие молчит по этому поводу. Обвинять надо не того, кто сейчас назначен, а тех, кто раньше был. Володя, задай персональный вопрос – кто головой отвечает за арсеналы? У казахов пословица есть одна: “Кто весь айран выпил из ведра, тот ушел, а кто облизывал остатки – попался”.– Я считаю, что не без этого.– Не уверен в этом до конца. Хотя жертв-то много, и это должно подтолкнуть к порядочности. Мы ведь все под Богом ходим. Надо осознать, что порой наша безалаберность или безответственность может привести к человеческим жертвам. Если следователи будут разбираться как-то нечестно или спустя рукава, кровь погибших окажется на их руках.– В первую очередь я бы посоветовал ему начать работу с изжития коррупции в армии. Пусть он пожертвует, если надо, самым лучшим своим другом и накажет его по всей строгости закона, если тот коррумпирован, но никогда не поддастся искушению сам. Объявить беспощадную войну этому злу в рядах армии. Это главное! Отсюда все беды.Надо прекратить брать офицеров из других ведомств на ответственные должности в МО.А сколько дров наломал тот же Алибек Касымов?! Это ведь его была идея – объединить департаменты инженерных и химических войск, когда огульно по инициативе этого министра-"гения" сокращали без глубокой проработки отдельные структуры ракетных войск и артиллерии, тыловых и технических служб. А когда он приостанавливал принятые некоторые льготы для военнослужащих и членов их семей? Кстати сказать, Алихан Джарбулов тогда был начальником Генерального штаба. Что же он молчал?Пока есть формальная проверка, боевой готовности и боеспособности армии не будет! Правильно в РФ приняли решение вновь создать Главное военное политуправление в Вооруженных силах и некоторым генералам, адмиралам служить до 70 лет! Надо бы этот опыт перенять, но у нас этого не сделают, ибо сломают налаженную систему коррупции, тщательно построенную уже после Сагадата Кожахметовича Нурмагамбетова. Пример служения Отечеству этого прославленного генерала не сумели, видимо, сохранить в армии. А он при крохотном бюджете привел в несколько раз превышающую по численности армию в боевой порядок, при этом не было даже малейших признаков коррупции.Если новый министр сделает правильные выводы, я уверен, положение можно исправить! Бектанова сейчас не стоит обливать грязью, а надо ему помогать. Мы, ветераны, надеемся, что с его приходом на главную должность в армии наступит время порядка и дисциплины без коррупции. Время, которое будет способствовать всемерному повышению боеготовности казахстанской армии, что в сегодняшней непростой обстановке в нашем регионе очень важно.