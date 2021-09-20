Заказ на новые машины во многих автосалонах Казахстана закрыт до Нового года

Дефицит и рост цен коснулся практически всех моделей и марок. Ситуацию на рынке эксперты связывают с общемировой тенденцией, а также с задержками грузов с комплектующими из Китая, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой «Хабар 24».В мировом автопроме продолжается проблема дефицита полупроводниковых микросхем. Она остро встала в прошлом году, и, судя по всему, решение пока не предвидится.О сокращении производства, закрытии заводов заявили крупнейшие концерны по всему миру. На казахстанcком рынке дилеры корректируют сроки поставок машин, порой откладывая их на неопределенное время. Цены, как и везде, динамично растут.Фиксировать их в нынешних условиях затруднительно, говорит заместитель председателя правления союза «КазАвтоПром» Артур Мискарян.По словам эксперта, ситуацию усложнил и форс-мажор на китайской границе. Дело в том, что часть комплектующих и готовых авто в нашу страну поставляют напрямую из Поднебесной. Товары из Кореи из Японии также пересекают границу КНР. В последние полтора месяца из-за эпидситуации Китай ограничил пропускную способность пограничных пунктов. Сроки поставок срываются, в итоге страдают как бизнес, так и потребители.В целом, если раньше ждать новый автомобиль казахстанским покупателям приходилось до полугода, то теперь вплоть до 8 месяцев. Процесс невозможно ускорить, даже участвуя в программе предзаказа. По ней когда-то можно было получить машину через месяц или два, сейчас о столь малых сроках и речи быть не может, говорит эксперт.Мискарян предупреждает, что, судя по общей тенденции, цены на машины будут расти, об этом заявляют и представители автоконцернов.В Казахстане растет и спрос: несмотря на дефицит, за 8 месяцев жители страны приобрели более 76 тыс новых машин. Это на 40% больше прошлого года.«Если пару лет назад покупатель мог рассчитывать на то, что при покупке двух-трех марок, моделей которые наиболее популярны, можно рассчитывать на то, что спустя год можно будет продать автомобиль по цене более высокой, то на сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что можно купить какой угодно автомобиль, и быть уверенным в том, что спустя полгода, год его можно будет продать по цене дороже», − говорит заместитель председателя правления союза «КазАвтоПром» Артур Мискарян.