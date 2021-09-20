Стрельба в пермском университете: студенты прыгают из окон

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Неизвестный открыл стрельбу в здании университета в российской Перми, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РЕН ТВ.Инцидент произошел в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ).Часть студентов и преподавателей, по предварительным данным, успели покинуть здание, другие закрылись в аудиториях. В соцсетях появились кадры, на которых злоумышленник ведет беспорядочную стрельбу по людям и окнам вуза.По предварительной информации СМИ, пострадали два человека. На месте работают полицейские.Как пишет издание 59.RU, в пресс-службе университета информацию о стрельбе подтвердили."Человек стрелял из травматического оружия, есть один пострадавший - ранение в голову, но он находится в сознании. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь", - рассказали в пресс-службе.