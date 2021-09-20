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Думал об этом давно - стрелок из Перми опубликовал пост перед нападением

Просмотров:2682 Опубликовано: Сегодня, 12:30
Думал об этом давно - стрелок из Перми опубликовал пост перед нападением
Кадр из видео
Неизвестный, открывший стрельбу в Пермском госуниверситете, опубликовал пост в соцсети перед нападением, сообщает zakon.kz.

Предположительно, как пишет Telegram-канал Mash, стрелка зовут Тимур Бекмансуров.



Думал об этом давно, шли годы и я понял, что настал час сделать то о чем я мечтал, - написал он в соцсети.

Он в деталях рассказал, как проходил психиатра, покупал оружие и готовил нападение.

Сперва он хотел напасть на бывшую школу, но изменил решение в конце марта. Пишет, что школа "была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни".

Как сообщили ТАСС в университете, стрелявший в вузе в Перми, задержан.

По данным Минздрава, при стрельбе пострадали более 10 человек.


Источник: zakon.kz
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