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Обнародованы данные о числе погибших в ходе нападения на пермский вуз

Просмотров:874 Опубликовано: Сегодня, 13:17
Обнародованы данные о числе погибших в ходе нападения на пермский вуз
Фото: Алексей Романов / РИА Новости
Восемь человек погибли в ходе вооруженного нападения на Пермский госуниверситет. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, в понедельник, 20 сентября, на территории одного из корпусов вуза студент открыл стрельбу по окружающим. Данные о пострадавших уточняются.

Личность подозреваемого установлена. Он был ранен при задержании в связи с оказанным сопротивлением и скончался по дороге в больницу.

Следователи занимаются сбором характеризующих материалов о подозреваемом, устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте преступления работают следователи-криминалисты Главного управления криминалистики СКР.

Возбуждено уголовное дело.


Источник: lenta.ru
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