Житель Степногорска поперхнулся едой в кафе и умер

КОКШЕТАУ, 20 сен — Sputnik. Мужчина поперхнулся едой в кафе в Степногорске. Не дождавшись скорой, его попытались доставить в больницу. Но он умер в авто, по дороге в медицинское учреждение, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.



"Мужчина предположительно подавился пищей и умер по пути в больницу. И умер он не в карете скорой помощи, а в частной машине другого посетителя общепита, который и повез подавившегося мужчину в больницу. А все потому, что в скорую не могли дозвониться в течение 15 минут! И все это время человек умирал. Звонили администраторы смены общепита, звонили посетители - и все впустую", - сообщается в местном паблике @step_notsleep.



Когда очевидцы все же сумели дозвониться, диспетчер сказала, что у скорой всего одна телефонная линия на город.



В управлении здравоохранения Акмолинской области отметили: по данному факту начато служебное расследование.



"В 19:58 поступил звонок с телефона 102 о том, что не могут дозвониться из кафе, там мужчине плохо. Диспетчер зарегистрировал вызов, однако выезд не состоялся, так как в 20:02 поступил звонок из приемного отделения, что доставлено тело мужчины (в 20:00)", - уточняется в сообщении.



При этом отмечается, что в Степногорске, действительно, единственный круглосуточной диспетчерский пост.



В период с 19:10 до 20:00 на пульт 103 поступило 13 звонков, уточняет ведомство. При этом не говорится о том, сколько именно раз звонили из кафе.



Ранее о подобной проблеме жаловались жители Алматы. По их словам, в мегаполисе очень тяжело дозвониться до диспетчеров скорой помощи, а порой вообще невозможно.



Тогда в управлении общественного здоровья пояснили, многие звонки автоматически переадресовываются на телефонный номер единой дежурно-диспетчерской службы департамента по чрезвычайным ситуациям — 112.