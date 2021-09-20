Новое неожиданное последствие пандемии COVID-19 назвал эксперт

Названо новое неожиданное последствие пандемии COVID-19, передает zakon.kz.
Пандемия коронавируса, как пишет РИА Новости, привела к острому всемирному кризису на рынке жилья.
Проблемы, по словам автора агентства Bloomberg Алана Кроуфорда, коснулись не только сферы покупки, но и аренды домов и квартир.
- Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима, - рассказала мэр Берлина Михаэль Мюллер.
Сложившаяся ситуация, как отметил автор Bloomberg, стала результатом сочетания низких процентных ставок, установленных до пандемии, и изменений, произошедших из-за COVID-19: темпы строительства нового жилья упали, семьи стали меньше тратить и перестали выставлять свои дома на продажу.
По мнению Кроуфорда, правительствам не удалось найти оптимального решения проблемы, и власти предлагают частные полумеры, чтобы снизить градус напряженности среди населения.
Так, в Канаде предложили временно запретить продажу жилья иностранцам. В Китае активно обсуждается введение ограничений в строительной отрасли, чтобы снизить цены.
Журналист добавил, что ситуация на рынке сильно напоминает месяцы, предшествовавшие финансовому кризису 2008-2009 годов.
Во многих странах возникла угроза возникновения "пузыря" на рынке недвижимости.
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