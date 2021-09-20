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Новое неожиданное последствие пандемии COVID-19 назвал эксперт

Просмотров:558 Опубликовано: Сегодня, 15:31
Новое неожиданное последствие пандемии COVID-19 назвал эксперт
Фото из открытых источников
Названо новое неожиданное последствие пандемии COVID-19, передает zakon.kz.

Пандемия коронавируса, как пишет РИА Новости, привела к острому всемирному кризису на рынке жилья.

Проблемы, по словам автора агентства Bloomberg Алана Кроуфорда, коснулись не только сферы покупки, но и аренды домов и квартир.

- Мы наблюдаем, как много людей вынуждены покидать жилье, потому что они не могут позволить себе его стоимость. Это коснулось Берлина, Лондона, Парижа и Рима, - рассказала мэр Берлина Михаэль Мюллер.

Сложившаяся ситуация, как отметил автор Bloomberg, стала результатом сочетания низких процентных ставок, установленных до пандемии, и изменений, произошедших из-за COVID-19: темпы строительства нового жилья упали, семьи стали меньше тратить и перестали выставлять свои дома на продажу.

По мнению Кроуфорда, правительствам не удалось найти оптимального решения проблемы, и власти предлагают частные полумеры, чтобы снизить градус напряженности среди населения.

Так, в Канаде предложили временно запретить продажу жилья иностранцам. В Китае активно обсуждается введение ограничений в строительной отрасли, чтобы снизить цены.

Журналист добавил, что ситуация на рынке сильно напоминает месяцы, предшествовавшие финансовому кризису 2008-2009 годов.

Во многих странах возникла угроза возникновения "пузыря" на рынке недвижимости.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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Око (Посетители) Сегодня, 16:47
Самое главное последствие пандемии мы увидим когда сегодняшние школьники пересядут за штурвалы самолётов и начнут в операционных оперировать. Вот это последствие.

всё вижу
 
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  • chrome
 Андpей (Посетители) Сегодня, 15:46
Шо то по нам не заметно что меньше строить стали. Строительство полным ходом идет.

А потом то воды, то тепла не хватает.
 
 

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