Видео опровергли в Казнете: Обязательную вакцинацию нужно апробировать 11 лет

В соцсетях распространяется ролик с участием врачей, выступающих против массовой вакцинации. Они утверждают, что перед тем, как делать вакцинацию обязательной, нужно апробировать вакцины 11 лет, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на stopfake.kz.



Почему именно 11 лет, на основании каких нормативов или исследований, врачи не уточняют. По мнению доктора медицинских наук, профессора, эксперта национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Александра Гуляева, утверждение безосновательно.



«Никакой клинической апробации, ограниченной каким-либо количеством лет, не существует в здравоохранении и науке. Есть доклинические исследования, несколько фаз клинических исследований, затем регистрация и лицензирование использования. И далее есть фармаконадзор в пострегистрационном периоде, осуществляющий мониторинг нежелательных явлений. Система фармаконадзора действует весь период применения вакцины», — говорит Александр Гуляев.



Акушер-гинеколог, уролог, маммолог, гомеопат Ирина Прокушева заявляет, что у пациентов после перенесенного ковида и вакцинации наблюдается стерилизация у мужчин, пропадают сперматозоиды, у женщин погибают яйцеклетки, анализ АМГ у них очень сильно падает.



Президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК Вячеслав Локшин с этим утверждением в корне не согласен.



«Эффективность вакцин доказана: это 5 миллиардов вакцинированных людей в мире. При таком количестве вакцинированных побочные эффекты, о которых говорит спикер, зафиксированы не были. Есть несколько десятков исследований, которые четко показывают, что вакцины против коронавируса не влияют на репродуктивные функции», — говорит Локшин.



Другой спикер видеоролика врач-фитотерапевт, цитолог Алла Гачева утверждает, что иммунная система сейчас ослаблена вирусом, который находится в хронике, это вирус герпеса, Эпштейна-Барра, папилломавирус, полиомавирус, который к нам пришел из вакцины «полиомиелит» и сейчас на фоне иммуносупрессии может начать работать. Что это поражение центральной нервной системы и поражение почек.



Иммуносупрессия, иммунодепрессия или иммунодефицит — все это состояния, обусловленное выпадением одного или нескольких компонентов иммунного ответа или тесно взаимодействующих с ним неспецифических факторов. Это приводит к ослаблению сопротивляемости организма по отношению к различным инфекционным и неинфекционным заболеваниям.



Иммуносупрессия бывает физиологическая и патологическая. Физиологическая иммуносупрессия отмечается при беременности. Она необходима для предотвращения иммунологического отторжения эмбриона. Патологическая иммуносупрессия отмечается, прежде всего, при различных состояниях врожденного и/или приобретенного иммунодефицита, в частности, при инфицировании ВИЧ, при лучевой болезни и другого.



Вакцины против COVID-19 не вызывают состояние иммуносупрессии, они не способны угнетать иммунитет. Ослабляет иммунитет и создает условия для развития других заболеваний заражение коронавирусом.



Более того, эти вакцины эффективны и безопасны и для людей, живущих с ВИЧ.



Эксперты рекомендуют вакцинироваться от коронавируса и людям с онкогематологическими заболеваниями.



Еще один спикер из видеоролика гомеопат Марина Кузнецова говорит, что разногласия в медицинском сообществе исчезнут, если исследовать население и «выявить предрасположенность к этому виду инфекции и вакцинировать только предрасположенных.



На самом деле мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Отличается течение болезни. Тут роль играют возраст и имеющиеся заболевания. В группе риска пожилые люди, пациенты с такими заболеваниями, как гипертония, диабет, астма, болезни легких, печени или почек.



В этих случаях велик риск возникновения тяжелого течения болезни. Людям с вышеперечисленными заболеваниями рекомендовано прививаться в первую очередь. Массовая вакцинация необходима для формирования коллективного иммунитета и снижения угрозы заражения людей из группы риска.