Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей

В социальных сетях распространяется информация о стрельбе в Алматы, сообщается о погибших, передает Tengrinews.kz.Пять человек, в том числе двое полицейских погибли, в ходе исполнения постановления суда, сообщает zakon.kz.Сегодня, 20.09.2021 года, около 17.00 часов в микрорайоне «Акбулак», в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай. В ходе реализации исполнения Постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома – гр.Д., 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией.Подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.Данные по погибшим сотрудникам полиции:- Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции Сулеев Дархан Даулбаевич, 1982 года рождения- Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, капитан полиции Байгазиев Нурбол Назарбаевич, 1988 года рождения, - сообщила пресс-служба Департамента полиции города Алматы.Кадры с места происшствия появились в Instagram.