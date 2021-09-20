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Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей

Просмотров:39 Опубликовано: Сегодня, 17:52
Стрельба в Алматы: мужчина убил полицейских и судисполнителей
Кадр из видео
В социальных сетях распространяется информация о стрельбе в Алматы, сообщается о погибших, передает Tengrinews.kz.

Пять человек, в том числе двое полицейских погибли, в ходе исполнения постановления суда, сообщает zakon.kz.

Сегодня, 20.09.2021 года, около 17.00 часов в микрорайоне «Акбулак», в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай. В ходе реализации исполнения Постановления суда о выселении в одном из частных домов, житель этого дома – гр.Д., 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией.

Подозреваемый обезврежен и задержан. В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

Данные по погибшим сотрудникам полиции:

- Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции Сулеев Дархан Даулбаевич, 1982 года рождения

- Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, капитан полиции Байгазиев Нурбол Назарбаевич, 1988 года рождения, - сообщила пресс-служба Департамента полиции города Алматы.

Кадры с места происшствия появились в Instagram.





Источник: Tengrinews.kz
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