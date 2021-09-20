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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Стрельба в Алматы: появились новые данные о погибших

Просмотров:812 Опубликовано: Сегодня, 19:44
Стрельба в Алматы: появились новые данные о погибших
Фото Tengrinews.kz/Шокан Алхабаев
Председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей Ернар Ибраев сообщил, что при стрельбе в микрорайоне Акбулак в Алматы погиб один судисполнитель и двое гражданских, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас известно, что судебный исполнитель А. при исполнении обязанностей по выселению вместе с участковыми выехал на исполнение. Там на месте было совершено преступление. Застрелили судисполнителя, двух участковых и двух гражданских, которые были рядом с ними. Личность гражданских сейчас устанавливается: либо это понятые, либо представители взыскателя. Другой информации пока нет", - сообщил Ибраев.

Напомним, 20 сентября около 17.00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС.

Среди погибших два участковых инспектора - майор и капитан полиции 1982 и 1988 годов рождения.

По данным ДЧС Алматы, сотрудники департамента не пострадали.

В полиции заявили, что ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 22:15
Не оправдываю стрелка, но разве менты должны участвовать в таких делах?
А так причины нужно искать глубже, зачем раздавать ипотеку на лево и на право, почему законы работают только для отъема единственного жилья граждан, почему не дают отсрочку, почему не одели бронежилеты, хоть как то безопасить себя, таких почему уйма найдется.
 
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Дизель (Посетители) Сегодня, 21:06

Среди погибших два участковых инспектора - майор и капитан полиции 1982 и 1988 годов рождения.

Не ужели не понимали участковые кого решили раскулачить, он давно "подготовился" к этому наезду, и было опасно "зарабатывать новые" звезды на этой операции...
Поплатились жизнью...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

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