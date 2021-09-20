Стрельба в Алматы: появились новые данные о погибших

Председатель Республиканской палаты частных судебных исполнителей Ернар Ибраев сообщил, что при стрельбе в микрорайоне Акбулак в Алматы погиб один судисполнитель и двое гражданских, передает корреспондент Tengrinews.kz."Сейчас известно, что судебный исполнитель А. при исполнении обязанностей по выселению вместе с участковыми выехал на исполнение. Там на месте было совершено преступление. Застрелили судисполнителя, двух участковых и двух гражданских, которые были рядом с ними. Личность гражданских сейчас устанавливается: либо это понятые, либо представители взыскателя. Другой информации пока нет", - сообщил Ибраев.Напомним, 20 сентября около 17.00 в микрорайоне Акбулак в Алатауском районе Алматы в ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС.Среди погибших два участковых инспектора - майор и капитан полиции 1982 и 1988 годов рождения.По данным ДЧС Алматы, сотрудники департамента не пострадали.В полиции заявили, что ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело.