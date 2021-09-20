Боксерша пообещала сделать громкое заявление, упомянув смерть штангиста Альберта Линдера

Казахстанская профессиональная боксерша Аида Сатыбалдинова в своем Instagram пообещала сделать громкое заявление по поводу проблем в казахстанском спорте, сообщает Tengrinews.kz.Анонсируя заявление, спортсменка упомянула скандал вокруг женской сборной по боксу с участием Ангелины Лукас и Назым Кызайбай, а также тяжелоатлета Альберта Линдера, который совершил суицид."На днях будет очень громкое заявление с моей стороны, и мне плевать, что оно кому-то не понравится. Мне плевать, что я многим и так дорогу перешла. Я думаю, вы уже в курсе, что в тяжелой атлетике сейчас траур. Ушел из жизни молодой парень, 25-летний Альберт. Почему все это происходит? Потому что есть беспредел, на который люди просто закрывают глаза. И я считаю, что нужно поднимать все эти вопросы, все эти проблемы, которые существуют в казахстанском спорте. И пусть послужит во благо мое намерение - то, что я хочу затронуть и поднять", - сказала Сатыбалдинова в Stories в Instagram."Противостояние между Ангелиной Лукас и Назым Кызайбай - это пыль по сравнению с тем, что я подниму на весь Казахстан! Подготовлю все необходимое инфо и выложу. Пусть узнает вся страна и Президент!" - написала далее боксерша.Также Сатыбалдинова попросила чемпиона мира по тяжелой атлетике Илью Ильина, который ранее высказался о смерти Альберта Линдера, "говорить о проблемах открыто, а не завуалированно".В прошлом году Аида Сатыбалдинова уже обращалась к Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, заявляя о проблемах в казахстанском спорте.Боксерша не выходила на ринг более двух лет. В июле 2019-го она потерпела второе поражение в профи.