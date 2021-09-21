Появилось полное видео нападения на университет в Перми

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Телеграм-канал Baza опубликовал полное видео с камер наблюдения Пермского государственного университета, где утром в понедельник студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел, сообщает Tengrinews.kz.Молодой человек, вооруженный купленным легально гладкоствольным ружьем Huglu 12 калибра, зашел в восьмой корпус вуза и открыл стрельбу. Он произвел не менее 30 выстрелов.Как видно на обнародованном видео, стрелять студент начал еще на улице. Затем Бекмансуров зашел через главный вход и стал выискивать жертв уже внутри здания.Обезвредил стрелка сотрудник ДПС Константин Калинин, который оформлял ДТП неподалеку. Его позвали очевидцы.Как сообщает телеграм-канал LIFE SHOT, Бекмансуров поехал в университет на такси. Конечной точкой в "Яндекcе" указал ж/д станцию "Пермь-2". Оттуда до вуза около 600 метров. Приехал в 11:02.Когда преступник вышел из синей "мазды", он не торопился в вуз. Размахивая большой черной сумкой и прикрыв лицо балаклавой, Бекмансуров в 11:04 пошел на остановку. Там он пробыл 15 минут, а затем направился к вузу.Судя по расписанию, в 11:30 должна была начаться третья пара. Первые выстрелы на улице были слышны за несколько минут до звонка.В результате стрельбы погибли шесть человек. Пострадали 28 человек, из них 19 получили огнестрельные ранения. Сам Бекмансуров находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии.