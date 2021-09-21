Китайские компании начали рушиться

Акции китайского застройщика Sinic рухнули на 87 процентов в ожидании дефолта Evergrande

Акции китайского застройщика Sinic в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже в понедельник, 20 сентября, рухнули на 87 процентов до 0,5 гонконгских доллара (около пяти рублей) на фоне новостей об ожидающемся дефолте одного из крупнейших девелоперов страны Evergrande. Днем торги были остановлены без объяснения причины.



Остановке торгов предшествовало увеличение числа сделок с акциями компании в 14 раз по сравнению со средним годовым показателем. Рыночная стоимость Sinic снизилась до 230 миллионов долларов США. Падение индекса недвижимости Гонконга стало наиболее значительным с мая 2020 года.



Обвал Sinic произошел на фоне обрушения Evergrande — одного из лидеров среди застройщиков Китая и одной из крупнейших компаний страны. Такое стремительное падение началось несмотря на то, что компании не связаны друг с другом. По словам экспертов, сработал «эффект домино».



Evergrande успешно прошла финансовый кризис, вызванный пандемией. В 2020 году девелопер построил 80 миллионов квадратных метров жилья (во всей России за тот же период ввели 82,2 миллиона квадратных метров). В том же году владелец Evergrande Хуэй Ка Янь (Сюй Цзяинь) вошел в тройку китайских богачей, а в 2017 году он стал вторым после основателя Amazon Джеффа Безоса наиболее быстро разбогатевшим миллиардером. Несмотря на значительные успехи, компания оказалась на грани дефолта в 2021 году.



Долги Evergrande составляют 302 миллиарда долларов. 13 сентября возле штаб-квартиры компании в Шэньчжэне прошли акции протеста дольщиков и инвесторов. По данным Bloomberg, акциями застройщика владеют около 70 тысяч человек. В середине сентября власти Китая предупредили банки, что Evergrande не сможет выплатить проценты по кредитам. Часть экспертов ожидает, что Пекин возьмет на себя решение проблемы. Другие специалисты предполагают, что власти дистанцируются от Evergrande, чтобы не показывать плохой пример другим компаниям. 20 сентября акции Evergrande упали на 10,24 процента до 2,28 доллара, за два месяца — на 77 процентов.