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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

+997. У Казахстана изменится телефонный код

Просмотров:2075 Опубликовано: Сегодня, 13:25
+997. У Казахстана изменится телефонный код
Фото: Tengrinews.kz
Телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook, передает Tengrinews.kz.

"С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код", - написал Багдат Мусин.

Кроме того, по словам министра, когда казахстанцы будут звонить за рубеж, на телефонах иностранцев будет отображаться слово "Казахстан".

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ). С операторами связи проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи.

Согласно регламентациям МСЭ с администрацией связи России будет проработан вопрос выхода Казахстана из зоны нумерации +7. После завершения процедуры международный союз присвоит Казахстану новый код.

Ожидается, что полный переход на код +997 даст Казахстану возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг.

По планам министерства Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.

"Стоит отметить, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (подписанным 17 июня 2006 года между администрациями связи двух стран)", - добавили в ведомстве.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 17:21
Космос,
Надо было +362? Тогда было бы уникально)
 
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  • kz1990
  • 14679677
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:59
Чой-то, как-то не с того конца мы создаём уникальность нашей страны...
Думаю, что уникальность Казахстана должна состоять в высоком уровне жизни граждан при наличии небольшой численности населения и огромных природных ресурсов и богатств, а не в том, какими цифрами начинается телефонный код или какими буквами пишется название страны.
 
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kz1990 (Посетители) Сегодня, 15:54
Цитата: Empro
Зачем? И сейчас отображается Казахстан при звонках. У нас населения 17-18 млн.
Или это шаг в независимость?)

Ну страны СНГ давно сменили код, одни мы были +7, вот и решили тоже поменять, одно дело правильно, а вообще зачем?
Деньги девать не куда просто, а так Азербайджан, Туркменистан, Грузия, Украина и т.д давно сменили уже, а наши только сейчас захотели? Странно как то! boyan
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Космос
  • diger
  • zhanino
  • 14679677
 aborigen (Посетители) Сегодня, 15:41
Казахстан слишком богатая страна - может позволить себе швырять деньгами на ветряки, на вызывание дождей, изувечить Каспий и на многое другое, вот только на достойное проживание граждан денег не хватает
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • elek
  • shurik_kz11
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 14:35
Это шаг в цифровой контроль.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:19
Зачем? И сейчас отображается Казахстан при звонках. У нас населения 17-18 млн.
Или это шаг в независимость?)
 
 

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