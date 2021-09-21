+997. У Казахстана изменится телефонный код

Телефонный код изменится в Казахстане с +7 на +997. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин в Facebook, передает Tengrinews.kz.



"С прошлого года мы работаем с телекоммуникационными компаниями, чтобы добиться уникального для Казахстана международного кода. В результате этих переговоров у нашей страны появился независимый код +997. Готовятся соответствующие документы, принимаются меры по переходу на новый код", - написал Багдат Мусин.



Кроме того, по словам министра, когда казахстанцы будут звонить за рубеж, на телефонах иностранцев будет отображаться слово "Казахстан".



Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, вместо телефонного кода +7, который также закреплен за Российской Федерацией, Казахстан зарезервировал +997 в Бюро стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ). С операторами связи проработан план перехода на новый международный телефонный код на сетях связи.



Согласно регламентациям МСЭ с администрацией связи России будет проработан вопрос выхода Казахстана из зоны нумерации +7. После завершения процедуры международный союз присвоит Казахстану новый код.



Ожидается, что полный переход на код +997 даст Казахстану возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг.



По планам министерства Казахстан перейдет на новый национальный код с января 2023 года. При этом с момента присвоения новый и старый коды могут быть использованы параллельно в течение двух лет. Полный переход ожидается с 2025 года.



"Стоит отметить, что после выхода из состава СССР международный телефонный код +7 закрепился за Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Он используется в соответствии с соглашением от 17 июня 2006 года "Об использовании нумерации 7-зоны всемирной нумерации" (подписанным 17 июня 2006 года между администрациями связи двух стран)", - добавили в ведомстве.