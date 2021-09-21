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О казахстанских студентах в Перми рассказали в МИД

Просмотров:139 Опубликовано: Сегодня, 14:04
О казахстанских студентах в Перми рассказали в МИД
Фото ©РИА Новости
В Пермском государственном университете (ПГНИУ), где 20 сентября 18-летний студент открыл стрельбу, обучается 22 казахстанских студента, никто из них в результате инцидента не пострадал. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Общее количество казахстанских студентов по консульскому округу генконсульства Казахстана в Казани около 5 тысяч человек, в Пермском государственном национальном исследовательском университете обучается 22 казахстанских студента", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Как уточнили в ведомстве, никто из казахстанских студентов в посольство страны не обращался.

"По нашей информации, среди пострадавших нет граждан Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.

Консульский округ генерального консульства Казахстана в городе Казани: Республика Башкирия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Чувашия, Кировская, Нижегородская, Пензенская, Свердловская, Ульяновская области Российской Федерации, а также Пермский край.

Напомним, 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. По последним данным РИА Новости, шесть человек были убиты, еще 24 получили ранения.

Первыми в соцсетях появились кадры, на которых видно, как злоумышленник ведет беспорядочную стрельбу по людям и окнам вуза. Студентам ради спасения приходилось выпрыгивать из окон здания.

Позже появилась видеозапись нейтрализации пермского стрелка. На ней видно, что в напавшего стреляет из пистолета прибывший на место ЧП сотрудник ДПС Константин Калинин, который позже в подробностях рассказал, как ранил и задержал стрелявшего студента.


Источник: Tengrinews.kz
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