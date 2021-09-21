Авиакомпании не смогут вносить пассажиров в "черный" список без решения суда

Авиакомпании смогут вести пассажиров в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена, только по решению суда. Об этом на презентации поправок по вопросам транспорта в Мажилисе сообщил первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев, передает корреспондент zakon.kz.



Что касается "черного" списка авиакомпании составляют его самостоятельно. В основном, в 99% случаев, этим балуется авиакомпания "Эйр Астана" - у них есть свой список. Теперь предлагаем, чтобы только по решению суда в этот список авиакомпании включали тех людей, которые нарушили. Могут по прибытии в аэропорт составить административный протокол и до решения суда временно включать в "черный" список, - сказал Камалиев.



Таким образом, согласно представленному проекту закона, граждане могут попасть в такой список только за правонарушения на борту самолета и только в случае доказанности их вины в результате привлечения их к уголовной или административной ответственности.



Также проектом закона внедряется институт "справедливая культура", основным принципом которого является нетерпимость в отношении преднамеренных нарушений или некорректного поведения в отрасли гражданской авиации.